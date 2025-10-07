Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Autor: jd, koz
  16:12
Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Než na ni falešní policisté stačili rozehrát své finty, obezřetně zavěsila. Podobný případ se stal i bývalému hejtmanovi.

Hejtmankou Karlovarského kraje se v pátek stala Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Do křesla usedá už podruhé. (1. listopadu 2024) | foto: ČTK

„Minulý týden sedím ve své kanceláři s ředitelkou krajského úřadu Květou Hryszovou, a najednou mi zvoní telefon. Objevilo se neznámé číslo, které začínalo 355, tak jsem to zvedla a slyším: Dobrý den, tady kriminální policie, pan Šarapatka. Přesně jak to bylo ve varování od policie. Tak jsem to položila, ale volala jsem hned krajskému policejnímu řediteli,“ popsala nepříjemný zážitek hejtmanka, svěřila se s touto zkušeností na pondělní tiskové konferenci.

Policejní ředitel Michal Šavrňa jí obratem potvrdil, že podobných případů v regionu přibývá. „Podvodníci se představují například jmény Hanák, Hudec, či Vodičková, případně jinými českými jmény a tvrdí, že si někdo na jméno volaného chtěl vzít úvěr,“ potvrdila tento trend policejní mluvčí Zuzana Churáňová.

Falešný policista a bankéř napálili pracovnici muzea, poslala jim miliony

Podle scénáře se pak podvodníci snaží ze svých obětí vymámit osobní či bankovní údaje nebo je přimět k manipulacím s účtem, například k převodu peněz „do bezpečí“.

„Dojít to může i tak daleko, že jim tento podvodný kriminalista pošle přes WhatsApp předvolání k podání vysvětlení na policejní služebnu, kde je chce k věci vyslechnout. Aby byl důvěryhodný, pošle i fotografii falešného služebního průkazu,“ upozornila Churáňová.

V hejtmančině případě podvodníci ostrouhali. „Hned jsem ale varovala maminku, protože je mi jasné, že ta, kdyby to zvedla, tak by byla vyděšená a začala by s nimi hned komunikovat. Oni zneužívají momentu překvapení, chtějí citlivé údaje, třeba něco ofotit nebo řeknou, že se někomu z rodiny něco stalo a na člověka tlačí. Hlavně starší lidi by mohli tomu naléhání po telefonu podlehnout,“ obává se Mračková Vildumetzová.

Podvodnice cílila hlavně na muže, vylákala z nich miliony. Soud jí uložil podmínku

Okamžitě zavěsit podobný hovor je i doporučení policistů. Ti totiž nikdy lidem nevolají s tím, že si na jejich jméno chce někdo vzít úvěr. Nikdy také nežádají o sdělení údajů k bankovnímu účtu, kódů, ani o převod peněz.

Pokusu o podvod předloni čelil i bývalý hejtman Petr Kulhánek. Tomu přišel dopis od právnické kanceláře ze Španělska. Prý zdědil miliony. Advokátní kancelář, ze které dopis přišel, přitom skutečně existuje. Ale to byla jediná pravda v celém případu, který Kulhánek předal policii.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Mariánské náměstí

Výstava Spoluživot na Mariánském náměstí.

vydáno 7. října 2025  17:29

Mariánské náměstí

Fronta na sloup z knih u Městské knihovny.

vydáno 7. října 2025  17:28

Ústavní soud se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o roční dceru

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o svoji roční dceru. Soudy odmítly přerušit matce výkon trestu, protože dítě je v...

7. října 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Janáčkova filharmonie Ostrava hledá nové talenty pro orchestrální skladby

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) hledá skladatele či skladatelku. Orchestr vyhlásil výzvu určenou pro studenty nebo absolventy oboru kompozice, kteří mají...

7. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Pulčínských skalách spadly kameny, jeden měl asi tunu. Červenou stezku uzavřeli

V Pulčínských skalách u Francovy Lhoty na Vsetínsku se uvolnilo a spadlo několik velkých kamenů. Nikdo nebyl zraněn. V turisty vyhledávané lokalitě je však dočasně uzavřená jedna stezka na vrchol...

7. října 2025  17:12

Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Pěšky, na kole či na kolečkových bruslích si dnes veřejnost poprvé vyzkoušela část nově vybudované silnice vedoucí od dálnice D5 na severní Rokycansko. Nová komunikace výrazně uleví obyvatelům Oseka...

7. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Kulatina z převráceného náklaďáku spadla na koleje, vlaky několik hodin stály

Kulatina z převráceného přívěsu nákladního vozu zasypala ráno železniční trať na Sokolovsku. Nehoda se stala na silnici mezi Kraslicemi a Rotavou. Doprava na trati mezi Sokolovem a německým...

7. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Ústavní soud se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o roční dceru

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o svoji roční dceru. Soudy odmítly přerušit matce výkon trestu, protože dítě je v...

7. října 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Rašeliniště pod Suchým vrchem se stává přírodní rezervací

Rašeliniště pod Suchým vrchem na Orlickoústecku se stala přírodní rezervací. Území o rozloze 2,6 hektaru představuje útočiště pro řadu chráněných druhů rostlin...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Zlínský kraj přispěje 20 miliony korun na obnovu fasády zlínského divadla

Zlínský kraj přispěje 20 miliony korun na obnovu fasády památkově chráněné budovy Městského divadla Zlín. Finanční podporu městu, které divadlo zřizuje, v...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Pomoc chřástalům. KRNAP vykoupil louku v Černém Dole, kde mohly být další apartmány

Stavbě dalšího apartmánového komplexu v krkonošském Černém Dole zabránila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Od majitele koupila za šest milionů korun bezmála osmihektarovou louku na...

7. října 2025  16:42

Rok 2027 bude rokem nových tramvajových tratí. Nově je ohlášená ta ke strahovskému stadionu

Dvě tramvajové tratě vzniknou v Malešicích, jedna povede na Nové Dvory. Aktuálně ohlášená je ta, která povede z Malovanky na Strahov.

7. října 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.