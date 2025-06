Chlapec odjel v pondělí 9. června krátce po šesté hodině ranní vlakem z Kraslic do Sokolova. Měl pokračovat vlakem do Františkových Lázní do školy, ale v Sokolově vystoupil, uvedla policie.

Naposledy byl viděn kolem 19:30 hodin ve Františkových Lázních na hřišti se svým kamarádem a jeho matkou.

Po třináctiletém chlapci policisté pátrali v režimu Dítě v ohrožení. Akci odvolali v úterý v půl deváté ráno.