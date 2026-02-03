Zásah policistů a hasičů kvůli nálezu sypké látky ve škole. Mluví se o kratomu

Mezi dětmi se podle zdroje iDNES.cz mluvilo o tom, že by objevenou sypkou látkou mohl být kratom. „Policisté na místě vyloučili, že by byla látka nebezpečná,“ konstatoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Sypkou hmotu si ze školy odvezli hasiči. Ti ji podle Kopřivy rovněž podrobí expertize na určení chemického složení.
Úterní zásah složek IZS na škole v Libušině ulici nechtěla její ředitelka Jaroslava Trautnerová blíže komentovat. „Vlastně ani nic nevíme,“ naznačila, že ani ve škole netuší, co děti na záchodcích našly.
Zásah nicméně označila za preventivní. „Metodik prevence přesně dodržel úřední postup,“ konstatovala ředitelka.