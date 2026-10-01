Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

Policie pátrá po třináctileté Daniele Zvářalové z Aše, která odešla z domova ve středu odpoledne. Dnes se sice ozvala matce, ale od té doby nekomunikuje, informoval dnes krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Dívka odešla z bydliště ve středu kolem 14:00. "Své matce sdělila, že jde ven. O den později v ranních hodinách své matce telefonicky sdělila, že je v Chebu u svého kamaráda, přičemž domů přijede dnešního dne. Od té doby ale nekomunikuje," uvedl Bílek.
Daniela Zvářalová je střední postavy, asi 160 centimetrů vysoká, má hnědé, rovné vlasy. Zdánlivě působí na 14 až 15 let. Na sobě měla v době odchodu z domova černou mikinu bez kapuce, černý kabát nad kolena, černé široké kalhoty a béžové tenisky.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.