Policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené v Radošově

Karlovarští policisté pátrají po pohřešovaném 76letém Petru Riedlovi, který dnes dopoledne odešel z Domova pro zdravotně postižené v Radošově. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. Není vyloučeno, že odjel do Karlových Varů nebo Kraslic, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Petr Riedl je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. Dnes kolem 10:15 hodin se šel projít na zahradu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současné době pobývá. Poté odešel neznámo kam.
V minulosti měl pohřešovaný muž vazby na Kraslice nebo Karlovy Vary, kde má kamarády a sestru. Zmiňoval se o tom, že by je někdy navštívil. Není vyloučeno, že by se mohl pokusit zastavit projíždějící vozidlo a požádat o svezení.
V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek. S sebou měl francouzskou hůl a dalekohled. Mobilní telefon ani doklady u sebe nemá.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži se lidé mohou obrátit na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.