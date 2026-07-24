Policie hledá vězně, který v Karlových Varech odešel z nestřeženého pracoviště

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 34letém vězni, který dnes kolem 11:00 odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Hledaný Patrik Kuruc měl na sobě při odchodu černé montérky, černou bundu a šedé tričko, uvedl dnes krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Pohřešovaný vězeň je přibližně 175 cm vysoký, štíhlý, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy.
Policie žádá svědky, aby se s případnými informacemi o pohybu uprchlého vězně obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo zavolali na bezplatnou linku 158.