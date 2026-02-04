Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

Výrobky z technického konopí jsou určené například k výrobě léčivých mastí. V žádném případě ale ne ke kouření nebo přímému požití. Mohou je koupit pouze lidé starší 18 let.
„Následnou expertízou bylo zjištěno, že tyto výrobky, které děti požily, obsahovaly látku, jež je v České republice nelegální a zakázaná,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
|
Pacientům s bolestí pomáhají konopné tablety, lépe spí a chutná jim
Podle expertízy jde o syntetický kanabinoid, který je mnohem silnější než přírodní THC. „Tato látka může u uživatelů způsobit vážné zdravotní komplikace, záchvaty, halucinace a podobně,“ řekla mluvčí.
Jednotlivé případy v současné době vyšetřují policisté. Podle Churáňové bude to, jak se zakázaná látka do volně prodejných výrobků dostala, řešit Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
|
Vláda omezí prodej výrobků z technického konopí. Hrozí monopol, varují odpůrci
Policisté apelují zejména na rodiče, aby byli ostražití a své potomky poučili o nebezpečnosti podobných výrobků. „I když na první pohled vypadají jako usušená rostlina a prodávají se legálně, mohou obsahovat látky, které ovlivňují mozek a můžou ho poškodit,“ upozornila Churáňová.
Na rizika opakovaně při besedách ve školách upozorňují i policejní preventisté. „To, že se výrobky z technického konopí prodávají legálně, neznamená, že je to bezpečné. Zvláště ne pro děti,“ dodala policejní mluvčí.