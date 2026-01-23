Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, zkrotl až pod namířenou zbraní

Vozidlo hlídka stavěla u Březové na Sokolovsku ve čtvrtek krátce po 14. hodině. „Řidič na znamení zareagoval tak, že s vozidlem zastavil. Když policisté vystoupili a chtěli provést kontrolu, začal ujíždět,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Rychlostí na hony vzdálenou zákonným limitům začal šofér za volantem audi ujíždět směrem do Šabiny. Na opakované výzvy k zastavení už nereagoval.
„Během nebezpečné jízdy projížděl protisměrem, v jedné z obcí jel dokonce rychlostí až 120 kilometrů v hodině a pokračoval směrem do obce Libavské Údolí,“ popsal honičku Bílek.
Vzhledem k tomu, že riskantní jízdou ohrožoval ostatní řidiče, rozhodli se k jeho zastavení policisté použít takzvaný PIT manévr. Vyhlédli si k němu úsek silnice, kde v tu chvíli nebyl žádný provoz.
„Ani to ale řidiče nezastavilo a vjel na lesní cestu, kde málem havaroval. Poté s vozidlem zastavil a byl na místě zadržen,“ konstatoval mluvčí s tím, že policisté omezili na svobodě i sedmačtyřicetiletou spolujezdkyni.
„Při zadržení policisté využili svého oprávnění a použili donucovací prostředek – hrozbu namířenou střelnou zbraní,“ doplnil Bílek.
Zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, test na drogy muž odmítl. Lustrace pak ukázala, že jednačtyřicetiletý řidič má zakázáno usednout za volant.
Bude se tak zodpovídat ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V případě prokázání mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal Jan Bílek.