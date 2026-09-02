Muž si zval domů prostitutku, s parťačkou ho postupně okradla o 350 tisíc

Autor: koz
  9:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Hned třikrát řádila v bytě pětašedesátiletého muže z Chebu dvojice zlodějek. Mladší, dvacetiletou, si muž sjednal jako poskytovatelku sexuálních služeb. Zatímco se v koupelně chystal na postelové hrátky, pustila dovnitř komplicku. Ta opakovaně kradla.

S dvojicí žen, které chebští kriminalisté stíhají pro krádež, se muž seznámil letos v dubnu.

„Po domluvě měla dvacetiletá žena muže navštívit v jeho bydlišti. Pod záminkou sexuálních služeb ho měla odlákat do koupelny a následně umožnit vstup do bytu obviněné dvaačtyřicetileté ženě,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

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Starší z pachatelek byt prohledala a odcizila nalezené peníze. O dva dny později ženy tento trik zopakovaly. Dvacetiletá žena opět muže kontaktovala s tím, že za ním přijde. Obě drzé zlodějky zopakovaly do posledního detailu scénář z první návštěvy.

Ani to jim ale nestačilo. Povzbuzeny dvěma úspěchy se rozhodly zopakovat osvědčenou metodu potřetí. Tentokrát ovšem starší z pachatelek poztrácela část odcizených peněz na chodbě domu.

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Teprve po třetí „návštěvě“ si poškozený muž všiml, že se mu ztratily peníze. Postrádal téměř 350 tisíc korun. Krádež proto ohlásil policistům.

„Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou žen ve věku 20 a 42 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže V případě prokázání viny hrozí oběma trest odnětí svobody až na tři roky,“ dodal Kopřiva.

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