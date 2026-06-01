Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila. Dívka má trvalé bydliště v Chebu. Na zprávy a hovory nereaguje, informoval dnes krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Vanessa Elizeusová je přibližně 170 cm vysoká, je štíhlé postavy, má dlouhé tmavé vlasy a hnědé oči. Z dětského domova odešla kolem 22:00 v neděli. "Před odchodem na sobě měla mít šedé tepláky, bílý top, černou bundu a černobílé tenisky. S sebou měla mít také větší černou kabelku," popsal dívku policejní mluvčí.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu.