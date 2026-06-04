V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, v akci jsou desítky policistů

„V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ napsala policie na síti X.
Policisté zatím nespecifikovali, o jakou část lidského těla jde ani kde byla objevena.
Podle zjištění iDNES.cz se část těla našla na zahradě rodinného domu. Starosta Kynšperka nad Ohří Marek Matoušek na dotaz redakce uvedl, že policie pátrá v lokalitě Dolních Pochlovic. „Ráno mě informovali o nálezu, nic podrobnějšího ale nevím,“ konstatoval.
„V současné době probíhá pátrání v okolí místa, kde byla nalezena část lidského těla. Do pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ, se zapojilo několik desítek policistů. K dispozici máme psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ popsal zásah policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Zatím není jasné, zda v případu jde o cizí zavinění.
Při vyšetřování také pomáhá jednotka dobrovolných hasičů z Kynšperka. „V rojnici pomáhají prohledávat okolí nálezu,“ řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
Místních jakoby se pátrání ani nedotklo. Atmosféra v Dolních Pochlovicích, kde složky IZS vedou pátrání, by se dala popsat jako poklidná. „O nálezu části těla nic nevím,“ lakonicky prohlásil muž, který procházel kolem policistů.
Obdobný případ řešili kriminalisté v roce 2022, kdy v Aši v bunkru v lesoparku objevili ostatky muže v pokročilém stadiu rozkladu. Tehdy vyloučili cizí zavinění.
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