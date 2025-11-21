Nehoda se stala v pátek v půl dvanácté na křižovatce ulic Písečná a Dragounská. „Sanita rychlé zdravotnické pomoci jela se zapnutými sirénami i majáky k pacientovi,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
Na křižovatce jí ale zkřížil cestu devatenáctiletý řidič. Podle Patrika Žižky, mluvčího krajských hasičů, jeho vůz po střetu srazil na chodníku skupinu dětí. „Jejich zranění byla lehká,“ podotkl Žižka.
To potvrdila i mluvčí záchranky. „Vedle dětí jsme do chebské nemocnice převezli i řidiče osobního vozu, ošetření si vyžádalo i lehké zranění naší záchranářky ze sanity,“ upřesnila Kratochvílová.
Podle policie jela sanita po vedlejší pozemní komunikaci a nedala přednost vozidlu, které jelo po hlavní silnici.
„Po střetu těchto vozidel došlo k odmrštění osobního vozidla na chodník, kde zrovna procházela skupinka dětí s učitelkami. Došlo ke zranění čtyř nezletilých dětí z této skupinky, které byly převezeny do nemocnice k ošetření, naštěstí se jedná pouze o lehká zranění,“ uvedli policisté.
Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou dál předmětem šetření.
Pro pacienta musela po nehodě vyjet jiná sanita. Podle Simony Kratochvílové naštěstí nehrozilo riziko z prodlení.