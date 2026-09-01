Nehoda se stala po 16. hodině. „Mělo k ní dojít tak, že osmnáctiletý řidič osobního vozidla značky Audi jedoucí ve směru od ulice Lidická se zřejmě plně nevěnoval řízení a přední částí narazil do dvacetileté ženy, která přecházela po přechodu pro chodce,“ popsal pravděpodobnou příčinu tragédie policejní mluvčí Jan Bílek.
Dvacetiletá žena utrpěla vážná zranění. „V kritickém stavu jsme ji napojenou na plicní ventilaci předali posádce vrtulníku letecké záchranné služby,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Simona Kratochvílová.
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Podle policie však žena utrpěla natolik závažná zranění, že jim i přes snahu všech zasahujících později v nemocnici podlehla.
Policisté u osmnáctiletého řidiče provedli dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s negativním výsledkem. Kriminalisté nyní hledají případné svědky tragické nehody.
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„Pokud v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, vyzýváme je, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeloval na možné svědky Bílek.
Karlovarští kriminalisté se případem zabývají pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. „Přesná příčina a okolnosti nehody jsou nadále v šetření,“ dodal policejní mluvčí.
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