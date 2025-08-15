Na Sokolovsku se při nehodě zranili čtyři lidé včetně dětí, u Aše zemřel řidič

Tři zraněné děti i řidička vozu. Takové jsou následky dopravní nehody, která se ve čtvrtek stala v Dolním Rychnově na Sokolovsku. Šestapadesátiletá řidička zřejmě nevěnovala dostatečnou pozornost řízení.
„Přejela do protisměru, kde narazila do plotu domu,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Bílek. Jednoho zraněného museli z havarovaného vozu vyprostit hasiči.
|
Opilí mladíci havarovali, jeden z nich zahynul. Ostatní odmontovali SPZ a utekli
Řidička utrpěla středně těžká zranění, s nimiž ji záchranka převezla do karlovarské nemocnice. „Tam skončily i tři nezletilé děti, které vezla,“ podotkla Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranky.
Řidič za jízdy zkolaboval
Tragické následky pak měla páteční nehoda na Ašsku. Zemřel při ní sedmasedmdesátiletý řidič škodovky, který jel po lesní cestě.
„Zřejmě jej za jízdy postihly zdravotní potíže, s vozidlem vyjel mimo cestu a narazil do stromu,“ popsal tragickou nehodu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Muž zraněním na místě podlehl. „Příčiny nehody a její okolnosti v současné době vyšetřujeme,“ doplnil Kopřiva.