VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Autor: koz
  12:22aktualizováno  12:22
Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár kilometrů dál pokořil limit více než dvojnásobně.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policisté tak oba řidiče na nějaký čas pasovali do role nucených spolujezdců. Oba si totiž za volantem vozů značky Audi nedělali těžkou hlavu s dodržováním rychlostních limitů a přišli proto o řidičák.

„Krátce před čtrnáctou hodinou odpolední na průtahu města Karlovy Vary projel kolem policistů řidič, kterému policisté naměřili rychlost 115 kilometrů v hodině v místě, kde je povolená nanejvýš sedmdesátka,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek. Vzhledem k tomu, že má řidič pobyt v zahraničí, mu policisté uložili sedmitisícovou kauci, kterou na místě uhradil.

Na průtahu Karlovými Vary naměřili policisté řidiči na sedmdesátce rychlost 115 kilometrů v hodině.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Jen o necelé dvě hodiny později nachytala hlídka dalšího závodníka. Na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a Ostrovem se kolem nich prohnal řidič rychlostí 193 kilometrů v hodině. Limit je přitom 90.

„Oběma řidičům byl na místě zadržen řidičský průkaz a byla jim zakázána další jízda. Provedené dechové zkoušky vyšly u obou s negativním výsledkem,“ doplnil Bílek.

Letos se v kraji stalo už 200 nehod

Nepřiměřená rychlost je častou příčinou nehod. Z přibližně 1500 letošních jich má v Karlovarském kraji na svědomí zhruba 200. Jenom v uplynulých dnech si policisté do statistik připsali dvě.

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

V neděli krátce po jedné v noci havaroval na dálnici D6 u Březové třiatřicetiletý řidič. Do jeho auta narazilo další. Muž později v nemocnici vážným zraněním podlehl.

V pondělí pak řešili u Hroznětína policisté další nehodu, pod kterou se podepsala nepřiměřená rychlost. Zřejmě kvůli ní se zde srazila škodovka s náklaďákem. Vyžádala si celkem tři zraněné, dva z nich do nemocnice transportovala Letecká záchranná služba.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Omezení u Vyšehradského tunelu? Praha kvůli padající skále uzavře silnici na dva víkendy

Poslední dva zářijové víkendy čekají řidiče i cestující omezení v okolí Vyšehrad. Po nedávné bouřce se z tamní skály nad tunelem mezi Rašínovým nábřežím a Podolským nábřežím uvolnily kameny, a město...

17. září 2025  12:45

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nechce

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:52,  aktualizováno  12:43

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s náklaďákem. Hlavní tak na Slovensko stojí

Policisté ve středu dopoledne zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:52,  aktualizováno  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek, který kdysi zapálil žhář, přestaví na domov seniorů. Památkáři souhlasí

Obnova vyhořelého zámku v Horním Maršově v Krkonoších získala souhlas památkářů. Majitel památky a přilehlého areálu společnost Krkonoše Resort Invest tam plánuje vybudovat domov pro seniory. Zámek...

17. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zaostalá místa potáhnou dolů celou zemi, řekl Pavel. Zamíří i do vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025  7:02,  aktualizováno  12:30

VIDEO: Řidič v audi se kolem policistů na devadesátce prohnal téměř dvoustovkou

Dva motoristy, kteří výrazně překročili maximální povolenou rychlost, zastavili v úterý dopravní policisté na Karlovarsku. První se na průtahu Karlovými Vary hnal rychlostí 115 km/h, druhý o pár...

17. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dětí se závažným úrazem letos o prázdninách v brněnské Dětské nemocnici ubylo

Závažnějších úrazů dětí, o které pečovali lékaři v brněnské Dětské nemocnici, bylo o letošních prázdninách méně. Zatímco v minulých letech přesahoval počet...

17. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Při koupi pozemků v Náchodě se nestal trestný čin, spor politiků dál trvá

Případ pozemků bývalého zahradnictví, které město Náchod zakoupilo před dvěma roky, policie koncem srpna odložila. Na pondělním zastupitelstvu o tom informovalo vedení radnice s tím, že se...

17. září 2025  12:12

Genius představil jednodílný Bluetooth reproduktor SP-HF505BT ze dřeva

17. září 2025  12:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Otevření Centra komplexní rodinné péče

17. září 2025  12:01

Poutní místo Maria Hilf bude hostit Pouť národů, českého, polského a německého

Věřící ze tří zemí se v sobotu sejdou na tradiční Pouti národů na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor na Jesenicku. Akce zdůrazňuje propojení...

17. září 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.