Policie pátrá po vězni, který odešel z pracoviště v Ostrově na Karlovarsku

Policisté v Karlovarském kraji pátrají po dvaatřicetiletém vězni Tomáši Balogovi, který dnes dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Ostrově na Karlovarsku. Muž není nebezpečný, nemocný ani ozbrojený. Pohybovat by se mohl v Sokolově a okolí, uvedli policisté.
Vězeň odešel z pracoviště dnes kolem 11:00. "Je přibližně 175 centimetrů vysoký, střední postavy, má hnědé oči a černé krátké vlasy. Na sobě by měl hledaný muž mít černé boty, černé tepláky a červenou mikinu s kapucí," řekl policejní mluvčí Jan Bílek.
Lidé se může s informacemi o hledaném muži obracet na tísňovou policejní linku 158 nebo na kteroukoliv policejní služebnu.