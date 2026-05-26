Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Případ policisté vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Pachateli tak hrozí až tříletý trest odnětí svobody. „Policisté se případem usilovně zabývají. Od samého počátku pracují s několika kamerovými záznamy. Zároveň policisté žádají případné svědky této události, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Kamery zachytily muže ve středu 20. května krátce před druhou hodinou ranní na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.
|
Na výlohy Svazu Němců v Chebu nastříkal vandal hákové kříže, hledá ho policie
„Vedení města Chebu důrazně odsuzuje vandalský čin, ke kterému došlo dnes v noci. Věříme, že se Policii ČR podaří pachatele brzy dopadnout a usvědčit. Zároveň se pracuje na tom, aby byly nacistické symboly z výloh co nejdříve odstraněny,“ objevilo se bezprostředně po činu na facebookovém profilu chebské radnice.