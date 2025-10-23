Na lehce oděnou ženu upozornil v pondělí před čtvrtou hodinou ráno svědek, který ji viděl z okna. Podle něj směřovala do lesa u zahrádkářské kolonie.
Policisty nasměrovaly i záznamy městských kamer. „Po jejich zhlédnutí zjistili, kde se žena pohybovala naposledy,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Do pátrání se podle něj vzhledem k chladnému ránu zapojilo několik hlídek.
Podpořila je i psovodka Tereza Nováková se psem Kalym. „Ten zachytil stopu u nedalekého parkoviště, následně navedl policisty až k lesnímu porostu v oblasti známé jako bývalý klášter,“ popsal pátrání Kopřiva. Tam se také podchlazenou a dezorientovanou seniorku podařilo asi po hodině pátrání najít.
Policisté ženě poskytli první pomoc, po pár minutách se jí ujala posádka zdravotnické záchranné služby. „Ženu jsme pro jistotu převezli na dovyšetření na interní ambulanci chebské nemocnice,“ uvedla Simona Kratochvílová, mluvčí záchranky s tím, že žena kromě podchlazení neměla žádné jiné problémy.
„Opět se prokázalo, že služební psi představují nenahraditelnou součást policejní práce, zejména při pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách,“ okomentoval zásah Jakub Kopřiva. Čtyřnozí pomocníci díky mimořádně vyvinutému čichu dokážou zachytit i nepatrné pachové stopy a orientovat se v náročném terénu, kde by lidské možnosti byly omezené.
„V kombinaci s odbornou přípravou a zkušeností psovoda tvoří sehraný tým, který významně zvyšuje šance na úspěšné nalezení osob včas. Nasazení služebních psů tak hraje klíčovou roli nejen v pátracích akcích, ale i při ochraně života a zdraví lidí,“ dodal Kopřiva.
Služební pes v posledních dnech výrazně přispěl také například k nalezení myslivce, který u Tlumačova na Zlínsku při slézání z posedu uklouzl a po pádu strávil noc v kukuřičném poli.