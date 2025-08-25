Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Autor: koz
  10:12aktualizováno  10:12
Že se služba u policie neomezuje pouze na hodiny strávené v uniformě, ukázal dopravák krajského ředitelství Milan Kovářík. Při cestě na nákup do Sokolova si všiml řidiče, o němž byl přesvědčený, že má platný zákaz řízení. Po několikakilometrovém pronásledování autem jej dostihl po svých u Chranišova.

Milan Kovářík ve službě sedlá policejní motorku. | foto: Policie ČR

Znalost místních poměrů se Milanu Kováříkovi osvědčila 15. srpna. V Novém Sedle si na kruhovém objezdu všiml volkswagenu, za jehož volantem seděl dvaatřicetiletý muž z Chodova. Vzhledem k tomu, že měl z minulosti několik vroubků, se jej jal pronásledovat.

„Pronásledoval vozidlo přes Nové Sedlo do Vintířova až na okraj Chodova, kde dvaatřicetiletý řidič zastavil,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. V té době už policista v civilu telefonicky zalarmoval kolegy ve službě.

V Chodově se Milan Kovářík muži legitimoval a vyzval jej, aby společně počkali na příjezd hlídky. Něco takového ovšem neměl dvaatřicetiletý muž v úmyslu. Začal znovu ujíždět směrem na Chranišov. U pole poblíž rodinných domů automobil odstavil a dal se na útěk. Trénovanému policistovi ale ani po svých zmizet nedokázal.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Přivolaná hlídka z Chodova lustrací zjistila, že podezření jejich kolegy bylo na místě. Muž má vyslovený zákaz řízení až do prosince 2027.

V jeho prospěch nebude hrát ani fakt, že odmítl jak orientační zkoušku na alkohol a drogy, tak odebrání biologického materiálu pro expertizu.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnil Kopřiva.

Podobné zásahy jsou podle statistik krajského ředitelství policie ojedinělé. Počin Milana Kováříka je teprve druhým případem za posledních 15 let, kdy dopravní policista v osobním volnu zadržel hříšníka za volantem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

Největší potíž, která brzdila pokračování stavby D11 z Jaroměře do Trutnova, je pryč. Spory v tendru o archeologický průzkum silničáři obešli podobně jako na nedaleké D35 u Jičína. Zakázku za zhruba...

25. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Útočníka zastavila až střelba policie. Za pobodání exmanželky a syna dostal 17 let

Za loňské pobodání exmanželky a syna ve Zlíně poslal dnes zlínský krajský soud jednašedesátiletého muže pravomocně na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou...

25. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za přispění peněz z Polska promění Hrádek nad Nisou požární nádrž na biotop

Za přispění peněz z Polska promění Hrádek nad Nisou na Liberecku starou požární nádrž v Dolním Sedle na biotop s odpočinkovými plochami pro místní obyvatele....

25. srpna 2025  9:23

Lidé v obci blokovali silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházeli

Od šesti hodin ráno do půl jedenácté dopoledne trvala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestovali proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené...

25. srpna 2025  6:02,  aktualizováno  10:55

Schránka v základním kameni bývalé Tesly vydala tajemství. Snažil se do něj dostat i zloděj

Nečekaný objev překvapil dělníky během demolice rozsáhlého areálu bývalé „tabačky“ v Lanškrouně, kde po válce přes 40 let fungoval závod Tesla. Ve sklepení nalezli základní kámen z roku 1886, který...

25. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:57

Agra pojišťovna: Průběžná bilance 2025 – Klimatické změny zůstávají největší výzvou pro zemědělství

25. srpna 2025  10:43

Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s...

25. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

FOR DECOR & PRESENT: Nejen dekorace a dárky. Veletrh nabídne program plný kreativity i rad na zvelebení interiéru

25. srpna 2025  10:26

Jak se v létě starat o vlasy, aby vydržely krásné až do podzimu? Stylingu se nemusíte bát ani po koupání, říká kadeřník

25. srpna 2025  10:19

Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Že se služba u policie neomezuje pouze na hodiny strávené v uniformě, ukázal dopravák krajského ředitelství Milan Kovářík. Při cestě na nákup do Sokolova si všiml řidiče, o němž byl přesvědčený, že...

25. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.