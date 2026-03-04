Policie prověřuje násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadržela muže

Autor: dch
  21:42aktualizováno  21:42
Krajští kriminalisté se zabývají násilným úmrtím ženy v Karlových Varech. V jednom z domů, kde byla nalezena, policisté zadrželi muže podezřelého z tohoto činu.

Ilustrační snímek. | foto: ČTK

Krajští kriminalisté aktuálně prověřují násilné úmrtí ženy v Karlových Varech. K události došlo v jednom z místních domů, kde byla žena nalezena bez známek života.

Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

„Na místě policisté zadrželi muže, který je podezřelý z tohoto násilného činu. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jan Bílek.

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

„Další informace k tomuto případu zveřejníme, jakmile to okolnosti dovolí,“ dodal Bílek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Miliardář Fait nezačne s opravou výletní restaurace, vadí mu sousední klub

ilustrační snímek

Brněnský miliardář Igor Fait pozastavil plán své společnosti Aurus Investments na rekonstrukci bývalé výletní restaurace Na střelnici a dalších budov v parku...

4. března 2026  21:36,  aktualizováno  21:36

Ve věku 82 let zemřela výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková

ilustrační snímek

Ve věku 82 let v úterý zemřela brněnská výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková. Patřila k významným představitelkám české knižní ilustrace druhé poloviny...

4. března 2026  21:23,  aktualizováno  21:23

Policisté v Karlových Varech vyšetřují násilné úmrtí ženy, zadrželi podezřelého

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadrželi podezřelého muže. Uvedli to dnes večer bez bližších podrobností na síti X. Další informace...

4. března 2026  21:19,  aktualizováno  21:19

Ve věku 82 let zemřela výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková

ilustrační snímek

Ve věku 82 let dnes zemřela brněnská výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Baránková. Patřila k významným představitelkám české knižní ilustrace druhé poloviny 20....

4. března 2026  20:14,  aktualizováno  20:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie prověřuje násilné úmrtí ženy v Karlových Varech, zadržela muže

Ilustrační snímek.

Krajští kriminalisté se zabývají násilným úmrtím ženy v Karlových Varech. V jednom z domů, kde byla nalezena, policisté zadrželi muže podezřelého z tohoto činu.

4. března 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Plzeňská Moving Station představí multimediální show slovenských umělců

ilustrační snímek

Slovenští umělci představí 18. března v Plzni multimediální představení Human Wave. Spojuje prvky činohry, současného tance, koncertního vystoupení a...

4. března 2026  19:21,  aktualizováno  19:21

V nemocnici v Jilemnici firma E.ON vybudovala novou kogenerační jednotku

ilustrační snímek

V městské nemocnici v Jilemnici na Semilsku firma E.ON vybudovala za desítky milionů korun kogenerační jednotku, která vyrábí elektřinu a teplo. Zároveň...

4. března 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,...

4. března 2026  19:52

Plzeňský kraj a Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu u Ostřetic z Klatovska

PlzeĹskĂ˝ kraj a Konplan stabilizovaly vodnĂ­ reĹľim mokĹ™adu u OstĹ™etic z Klatovska

Plzeňský kraj a firma Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu v nivě Točnického potoka u Ostřetic na Klatovsku. Úpravy zajistily zachování důležitého biotopu...

4. března 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Občané Teplic n. Metují rozhodnou o stavbě návštěvnického centra a bytového domu

ilustrační snímek

Referendum v Teplicích nad Metují na Náchodsku o výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal a bytového domu se uskuteční 30. března. Dnes o tom...

4. března 2026  18:03,  aktualizováno  18:03

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Přísaha plánuje podat žalobu kvůli pokutě 149.000 korun od dohledového úřadu

ilustrační snímek

Hnutí Přísaha plánuje podat správní žalobu kvůli pokutě 149.000 korun, kterou dostalo od dohledového úřadu. Sankci zatím platit nemíní, řekl ČTK místopředseda...

4. března 2026  17:34,  aktualizováno  17:34

Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul

Tomáš Chorý (vlevo) ze Slavie proměnil penaltu. Radost s ním sdílí David...

Pražské derby mezi Slavií a Spartou se odehraje v neděli 8. března. Duel může výrazně ovlivnit boj o titul i náladu v závěru sezony. Oba týmy jdou navíc do zápasu po překvapivém vyřazení v domácím...

4. března 2026  18:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.