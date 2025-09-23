Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Autor: koz
  11:52aktualizováno  11:52
Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na místě přišel o řidičský průkaz.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Příliš rychle jedoucí řidič volkswagenu v sobotu neušel pozornosti hlídky dálničních policistů.

„Krátce po deváté hodině ranní na dálnici D6 u Chebu předjel policejní vůz řidič osobního vozidla značky Volkswagen,“ uvedl mluvčí policistů Jan Bílek. Styl jeho jízdy přiměl policisty zasáhnout.

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

Orientační dechová zkouška prokázala, že překročení maximální rychlosti není tím nejzávažnějším řidičovým prohřeškem. „Vyšla s pozitivním výsledkem 1,04 promile. Na místě mu tak policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ potvrdil Bílek.

Hříšník se navíc před zákonem bude zodpovídat z podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do čela české pobočky Viveka Basantaniho

23. září 2025  11:49

Q galerie v Uherském Brodě vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové

Q galerie v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové. Vernisáž je na programu v pátek 3. října od 17:00 za účasti...

23. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Strakoničtí vojáci při cvičení stříleli na cíl, který letí rychlostí až 300 km/h

Vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic při cvičení stříleli na cíl, který letí trojnásobně vyšší rychlosti než obvykle. Cvičné bezpilotní...

23. září 2025  10:09,  aktualizováno  10:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu otevřou lidem

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu u příležitosti Dne české státnosti otevřou veřejnosti. Zatímco kraj svůj program zaměřil na rozvoj a inovace,...

23. září 2025,  aktualizováno 

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Zataraste silnici, vyzvali policisté kamioňáka. Díky němu chytili prchajícího zloděje

Ne zcela tradičním způsobem se policistům podařilo ukončit zběsilou honičku, při které v Teplicích stíhali jednačtyřicetiletého recidivistu. Muž, jenž má na svědomí sérii krádeží a prchnout se snažil...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

ČTK Connect zve na konferenci Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

23. září 2025  11:31

Chrudim nevzdává plán získat evropskou dotaci na obnovu Michalského parku

Chrudim zatím nevzdává plán získat na obnovu Michalského parku evropskou dotaci. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) původně pro její získání stanovila...

23. září 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Ze stejného místa v potoce hasiči lovili letos už třetí auto, policisté mají teorii

Náhoda, nebo je za tím něco více? Taková otázka mohla napadnout některého z hasičů, kteří v úterý ráno vyprošťovali osobní auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku. Tento rok totiž ze...

23. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

23. září 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.