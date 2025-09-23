Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Příliš rychle jedoucí řidič volkswagenu v sobotu neušel pozornosti hlídky dálničních policistů.
„Krátce po deváté hodině ranní na dálnici D6 u Chebu předjel policejní vůz řidič osobního vozidla značky Volkswagen,“ uvedl mluvčí policistů Jan Bílek. Styl jeho jízdy přiměl policisty zasáhnout.
Orientační dechová zkouška prokázala, že překročení maximální rychlosti není tím nejzávažnějším řidičovým prohřeškem. „Vyšla s pozitivním výsledkem 1,04 promile. Na místě mu tak policisté zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ potvrdil Bílek.
Hříšník se navíc před zákonem bude zodpovídat z podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.