Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

Autor: koz
  11:52aktualizováno  11:52
S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro uprostřed řeky Ohře.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Se záměrem dobrovolně odejít z tohoto světa se muž policistům svěřil ve středu 13. srpna krátce po 17. hodině. Podrobně popsal místo, kde je, tam jej ale policejní hlídka nenašla.

Muž mezitím opakovaně volal na tísňovou linku, při telefonátu policisty vulgárně urážel. „Po několika minutách se jim muže podařilo vypátrat v ulici Jateční, kde stál přibližně pět metrů od břehu v řece Ohři,“ popsal situaci policejní mluvčí Jan Bílek.

Mladík odešel spáchat sebevraždu, policejní pes ho dostihl na hraně lomu

Se členy hlídky ovšem muž odmítal spolupracovat. Podobně se vedlo i přivolaným hasičům. Policisté proto na místo přivolali vyjednavače. „Policistce se po příjezdu na místo podařilo s mužem navázat kontakt, přičemž začal spolupracovat,“ řekl mluvčí.

Výsledkem bylo, že se po pár minutách muž vrátil zpět na břeh. Agresivní nálada a vulgární mluva jej ale ani na souši neopustily. Možná i proto, že v jeho krvi v té chvíli kolovalo 0,76 promile alkoholu.

Muže následně ošetřila posádka záchranářů. „Poté bylo rozhodnuto o převozu muže na psychiatrické oddělení do nemocnice v Ostrově,“ dodal Jan Bílek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Chci se zabít, volal muž policistům. Hlídka ho našla v řece, zasáhl vyjednavač

S úmyslem spáchat sebevraždu se na tísňové lince policie svěřil šestačtyřicetiletý muž. Karlovarští policisté vyjeli na místo, které popsal, tam jej ale neobjevili. Až po pár minutách ho našli skoro...

21. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Letná

Letní Letná 2025

vydáno 21. srpna 2025  11:50

Spojnice mezi Litní a Karlštejnem se do konce září opravuje

21. srpna 2025  11:50

Zlínská krajská nemocnice otevře na konci září nové mamodiagnostické centrum

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně otevře nové mamodiagnostické centrum. V těchto dnech technici nejnovější mamografický přístroj s excelentním...

21. srpna 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Ve Valdicích zemřel vězeň. Údajně napadl dozorce, ti použili taser

Ve Valdicích na Jičínsku zemřel ve středu ráno vězeň. Podle televizní stanice CNN Prima News zkolaboval poté, co ho dozorci zasáhli taserem při potyčce ve věznici. Na místě zasahoval i záchranářský...

21. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Polož to na zem! Policie ukázala video ze zadržení muže, který střílel na ulici

Policie na svém webu zveřejnila video ze zadržení agresivního ozbrojeného muže na Jižním Městě. Incident se odehrál na konci července, muž tehdy chodil po ulici se zbraní, ze které několikrát...

21. srpna 2025  11:12

Karlův průvodce mladého gaye po Praze. Zkuste ochutnat devadesátkovou metropoli z pohledu zasvěceného

Nemusíte souznít s lidmi, kteří žijí jinak. Ale můžete jim porozumět. O to se pokouší průvodce „jinou“ Prahou Karel. Protože je lepší jednou vidět a slyšet, než jenom stokrát slyšet.

21. srpna 2025  11:10

Mezi Libercem a Jabloncem bude jezdit tramvaj se 150 kilogramy perliček

Na počest dvou festivalů spojených se sklem bude po trati z Liberce ve směru na Jablonec nad Nisou jezdit od pátku speciálně vyzdobená historická tramvaj T3....

21. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Čekání skončí. Stanice metra Staroměstská se po měsíci a půl otevře i pro vstup

V pátek se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července...

21. srpna 2025  10:52

MONETA nabídne na 51. ročníku agrosalonu Země živitelka konzultace i zvýhodněné financování nových strojů

21. srpna 2025  10:40

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Bolestivý start, ale filmy až do konce září. Pardubické letní kino slaví 20 let

20. ročník bezplatného letního kina v Pardubicích se rozjížděl zvolna. O to ale bude delší. Diváci si mohou užít promítáni pod širým nebem až do konce září. Program láká na rodinné pohádky i kultovní...

21. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

V Zoo Brno se uskuteční Den adoptivních rodičů

V sobotu 30. srpna 2025 se v Zoo Brno uskuteční Den adoptivních rodičů, akce určená všem, kdo dlouhodobě podporují chov zvířat prostřednictvím adopcí, a také sponzorům zoo. Den nabízí jedinečnou...

21. srpna 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.