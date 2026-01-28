Nový trend. Vařiče pervitinu v kraji přebila levnější konkurence ze zahraničí

Petr Kozohorský
  14:22aktualizováno  14:22
O jeden trestný čin klesl oproti roku 2024 počet policisty řešených případů v Karlovarském kraji. Vloni jich registrovali 4 955. Výrazně ovšem ubylo drogových deliktů, kterých v uplynulém roce kriminalisté odhalili 78. Objasněnost případů souvisejících s drogami je přitom téměř 81 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Z celkového počtu drogových deliktů řešili kriminalisté 52 případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a jedy. Oproti roku 2024 je to o plných 40 méně.

Josef Rada, náměstek krajského ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování, dává tento výrazný pokles do souvislosti s tím, že „domácí“ vařiče pervitinu přebila levnější konkurence z Jižní Ameriky či Holandska.

Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie

Tento trend lze podle Rady pozorovat i u německých sousedů. „Tamní dealeři, kteří dříve jezdili pro český pervitin, rovněž přesedlali na dodavatele ze zahraničí,“ konstatoval.

Tomu odpovídá i fakt, že při raziích loni policisté zajistili „pouze“ 250 gramů pervitinu. V době, kdy v regionu fungovaly ve velkém varny, bylo toto množství mnohonásobně vyšší. Vloni kriminalisté odhalili tři. Jednu z nich v Kraslicích na Sokolovsku.

Pervitin s marihuanou ale stále patří k drogám s největším zastoupením na trhu. „Ojediněle se vyskytuje extáze, kokain, heroin, metamfetaminy a některá léčiva,“ upřesnil náměstek.

Organizovaná skupina distribuovala drogy i do věznice, policie obvinila osm lidí

V souvislosti s marihuanou slavili velký úspěch policisté na Chebsku. V rodinném domě osmatřicetiletého muže zajistili desítky přibližně metrových rostlin a 40 kilogramů už usušené drti.

„V souvislosti s TOXI kriminalitou jsme za loňský rok zajistili peníze a věci v hodnotě 820 tisíc korun,“ dodal k drogové problematice Rada. Objasněnost pak podle něj dosáhla 80,8 procenta.

V celém Karlovarském kraji registrovali v loňském roce policisté 4 955 trestných činů. Objasnili jich 2 629, což odpovídá 53,1 procentu. „Dodatečně bylo vloni objasněno dalších 616 trestných činů, celkem jich tak bylo 3 245,“ upřesnil krajský policejní ředitel Michal Šavrňa.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj parazitoidů jako drobné vosičky

ilustrační snímek

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj takzvaných parazitoidů. Mezi ně patří například drobné vosičky, které dokáží přirozeně regulovat populaci hmyzu....

28. ledna 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Policisté pátrají po muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta

ilustrační snímek

Policisté pátrají po třiadvacetiletém muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta. V úterý odešel z domova a dnes nepřišel do školy. Jeho poslední pohyb...

28. ledna 2026  13:53

Všechno nejlepší. Pětičlánková tramvaj Škoda 14T slaví na pražských kolejích kulaté jubileum

Škoda 14T

Částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 14T byla v Praze uvedena do zkušebního provozu s cestujícími přesně před 20 lety, 28. ledna 2006. Patří mezi perspektivní vozy, s jejichž provozem se...

28. ledna 2026  15:27

Poradí odborník, pak i obyvatelé. Pardubice řeší podobu nábřeží Labe a Chrudimky

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...

Pardubičtí radní vybrali odborníka, který jim poradí, jak nejlépe využít břehy Labe a Chrudimky. Zakázku získal architekt Tomáš Jiránek, který stojí třeba za úspěšnou přeměnou Tyršových sadů.

28. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS: Koridor pro D52 u Mikulova byl v územním plánu vymezen správně

ilustrační snímek

Koridor pro plánovanou dálnici D52, která má propojit Brno s Vídní, byl územním plánem u Mikulova vymezen správně. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS),...

28. ledna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Rozhodnutí hejtmana Grolicha kandidovat do Senátu považuje Zitterbart za logické

ilustrační snímek

Rozhodnutí jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) kandidovat na podzim do Senátu v obvodu Vyškov vnímá stávající senátor Karel Zitterbart (za STAN)...

28. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Historické hale u Vaňkovky v Brně chce nový nájemce vrátit jméno Wannieck

ilustrační snímek

Novým nájemcem historické haly u nákupního centra Galerie Vaňkovka v Brně bude spolupořadatel Plesu jako Brno Bedřich Snášel. Nájemní smlouva současné Fait...

28. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Třetí primátor za tři roky. V Havířově zasedají zastupitelé, Baránek skončí

Na mimořádné schůzi se zastupitelé budou zabývat výměnou na postu primátora....

Havířovští zastupitelé na mimořádném zasedání projednávají návrh výměny primátora. Tím je od prosince 2024 Ondřej Baránek z hnutí ANO. Politik čelí obvinění v souvislosti s pronajímáním havířovských...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  15:04

Děti a teenageři mluvili o klimatu na akademické půdě. Konference Změňme klima přivedla 200 mladých lidí na VŠE

28. ledna 2026  15:04

Po 16 letech hotovo. Hradec schválil územní plán, přechodná verze šla stranou

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...

Po více než 16 letech příprav schválil Hradec Králové nový územní plán. Schylovalo se k tomu již v prosinci, ale zastupitelé tehdy odložili rozhodnutí kvůli diskusi, jestli do územního plánu vloží...

28. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Moravskoslezském kraji loni ubylo vražd, kriminalisté jednu neobjasnili

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji loni ubylo vražd či pokusů o ně. Kriminalisté jich vyšetřovali 11 a všechny kromě jedné objasnili. Předloni jich bylo 14, v roce 2023...

28. ledna 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Plzeňské městské drony loni opět zvýšily počet výjezdů na pomoc záchranářům

ilustrační snímek

Plzeňská městská profesionální jednotka Drony SIT loni opět zvýšila počet ostrých zásahů se složkami integrovaného záchranného systému (IZS). K vážným...

28. ledna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.