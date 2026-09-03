Policie v Karlových Varech našla s pomocí dronu pohřešovaného seniora

Autor: ČTK
  19:46aktualizováno  19:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pětaosmdesátiletého seniora, po kterém od úterý pátrali policisté a záchranáři v Karlovarském kraji, se dnes navečer i s pomocí dronu podařilo najít. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Muž byl podchlazený, předali ho zdravotníkům.

"Senior byl nalezen v travním porostu v Karlových Varech za použití dronu SAR týmu," uvedl Bílek.

Po muži policisté pátrali od 1. září, kdy odešel ze svého bydliště ve Východní ulici v Karlových Varech. Měl u sebe mít GPS čip a průkazku na MHD. Mobilní telefon u sebe neměl. Policisté ve středu také uvedli, že muž se hůře orientuje v prostoru i čase a měl by užívat léky.

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