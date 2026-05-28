Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta tehdy přivezla do Karlových Varů z kynšperské věznice trojici odsouzených na psychiatrické vyšetření. Mezi nimi byl i recidivista Jaroslav Hodr, který si odpykával šestiletý trest za loupež a vydírání.
Odsouzený dokázal ve chvíli, kdy zůstal nestřežený, vyvléknout jednu ruku z pout a využil toho, že v mřížích ve vozidle zůstaly klíče. Okénkem pak vylezl ven. Po dvou hodinách jeho útěk skončil, policisté jej dopadli přibližně kilometr od místa, kde uprchl.
Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let
Podle státního zástupce Romana Šustáčka byla chyba spíše systémová. „Věznice přijala opatření, aby k podobným situacím už nedocházelo. Například klíče už nezůstávají v zámku katru. Jeden má velitel eskorty, druhý zůstává v kabině řidiče,“ vysvětlil Šustáček.
Odsouzené při jejich převozu na jiné místo podle něj rovněž doprovází více dozorců včetně psovod. Zastavení trestního stíhání dozorce Roman Šustáček podmínil tím, že se ve zkušební době dvou let nedopustí jakéhokoliv protiprávního jednání. „Pokud ale vím, dozorce si podal žádost o uvolnění ze služby,“ doplnil státní zástupce.
Recidivistovi Jaroslavu Hodrovi vynesl jeho útěk další rok vězení za maření úředního rozhodnutí.