„Po předchozím uvážení a následné slovní rozepři měl napadnout nožem jedenadvacetiletého muže v úmyslu jej usmrtit,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Churáňová. Napadeného se opakovaně pokoušel bodnout do různých částí těla.
Podle výsledků vyšetřování však při útoku došlo k poškození nože, proto obviněný v útoku pokračoval ranami pěstí. Napadený muž se aktivně bránil. Nejdříve se s útočníkem přetahoval, poté na svoji obranu také vytáhl nůž.
Muž je po napadení před hernou v umělém spánku, policie vyšetřuje pokus o vraždu
Po rvačce skončili oba její aktéři v nemocnici. Zatímco oběť lékaři záhy propustili, a po výslechu totéž udělali i policisté, pachatel zůstal s vážným zraněním hospitalizován v nemocnici.
Ve čtvrtek pak na základě podnětu státního zástupce soud poslal čtyřiatřicetiletého muže do vazby. „V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let,“ dodala Zuzana Churáňová.