Hlášení na tísňovou linku policie přišlo krátce po 16. hodině. V okolí tržnice se podle oznamovatelů pohyboval muž, který kolemjdoucím vyhrožoval střelbou.
„Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem. Krátce po příjezdu byl muž odpovídající popisu na místě vypátrán a za použití donucovacích prostředků zadržen. Muž u sebe žádnou zbraň neměl,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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Lustrací policisté zjistili, že zadrženým je dvaatřicetiletý Karlovarák. Není držitelem zbrojního průkazu a nemá registrované žádné zbraně. Přesto policisté za pomoci služebního psa propátrali okolí tržnice, žádnou zbraň ale nenašli.
„Zadržený muž se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,15 promile. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel s negativním výsledkem,“ konstatoval Kopřiva.
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Dvaatřicetiletý muž skončil v policejní cele. Bude se zodpovídat z přečinu výtržnictví, za který mu hrozí až dva roky vězení.
„Vzhledem k událostem, ke kterým došlo v minulých dnech v polském Krakově, jsme přijali již o víkendu preventivní bezpečnostní opatření. Na veřejnosti jsou ve větší míře policisté s dlouhými zbraněmi i balistickou ochranou, zejména v místech s větší koncentrací osob,“ doplnil policejní mluvčí.