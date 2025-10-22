Život sbalený v batohu. Policisté dostali šest sad pro první pomoc v nouzi

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
U nejrůznějších neštěstí, problémů či dopravních nehod jsou často jako první. A aby se posádky policejních vozů nemusely do doby příjezdu zdravotníků spoléhat jen na autolékárničku, vozí s sebou v batohu sbalené základní záchranářské pomůcky.
Fotogalerie3

Krajský policejní ředitel Michal Šavrňa s jedním ze šesti batohů, které muži zákona dostali od Karlovarského kraje. | foto: Policie ČR

Šest takových plně vybavených záchranářských batohů v celkové hodnotě téměř 180 tisíc korun v pondělí daroval policistům v regionu Karlovarský kraj. Využívat je budou prvosledové hlídky na Karlovarsku a Sokolovsku a také velitelé policie.

„Je důležité, aby policisté měli potřebné, kvalitní a odpovídající vybavení, které jim umožní poskytnout důležitou první pomoc, a to ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Zkolabovaného muže zachránili policisté, vyběhli za ním osm pater

Posteskla si, že tak zásadní vybavení, jakým jsou záchranářské batohy, nenakupuje pro policii stát, ale kraj. „O přežití rozhodují často první minuty. Proto jsme se rozhodli vybavit policisty pomůckami, které podpoří nejen výkon jejich služby, ale také ochranu života a zdraví občanů,“ doplnila.

Každý batoh je vybaven profesionálním zdravotnickým materiálem, včetně izotermických fólií, tlakových obvazů, fixačních límců, hrudních krytí, popáleninových roušek, trauma nůžek a dalších nezbytností pro poskytování první pomoci.

„V posledních týdnech využili policisté záchranářský batoh při zásazích například v Karlových Varech či v Chebu. Samozřejmě si přejeme, aby těch situací, kdy musíme v terénu záchranářské batohy využívat, bylo co nejméně,“ podotkl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Krajský policejní ředitel Michal Šavrňa s jedním ze šesti batohů, které muži zákona dostali od Karlovarského kraje.
Policisté jsou na místech, kde jde o život, často jako první. V takových případech se obdobné vybavení hodí.
Před nedávnem policisté získali dva obdobné batohy i od Svazku obcí Doupovské hory.
3 fotografie

O tom, že vedle zkušeností a znalostí efektivní první pomoci je důležité i materiální vybavení hlídek, svědčí nedávný případ z Chebu, kde v osmém patře panelového domu zkolaboval čtyřiašedesátiletý muž. Díky včasné resuscitaci, kterou zahájil už příbuzný muže a ve které policisté za využití automatického defibrilátoru pokračovali až do příjezdu záchranářů, přežil.

Záchranka odvezla pacienta, který byl v okamžiku příjezdu posádky už při vědomí, nejprve do interní ambulance chebské nemocnice, následně pak na koronární jednotku do Karlových Varů.

Čtyři stateční. Kraj ocenil i hasiče, který pomohl lidem z hořícího bytu

„Za nás mohu říct jen jedno: dobrá práce jak policistů, tak rodinného příslušníka,“ zhodnotila resuscitaci pacienta mluvčí záchranky Simona Kratochvílová.

Vedle šesti batohů od Karlovarského kraje policisté minulý měsíc získali od Svazku obcí Doupovské hory další dva plně vybavené záchranářské batohy včetně AED defibrilátoru. Ty pomáhají policistům ve Žluticích a v Bochově.

„Díky záchranářským batohům budeme schopni poskytnout občanům rychlejší a kvalitnější pomoc. Chtěl bych upřímně poděkovat za tyto cenné dary,“ dodal krajský policejní ředitel Michal Šavrňa.

18. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 169 volných pozic

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.