Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Jitka Dolanská
  9:32aktualizováno  9:32
Komplexní onkologické centrum, které začne fungovat od Nového roku, online pohotovost a veterinární pohotovost. To jsou podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové tři stěžejní projekty, které se kraji podařilo dotáhnout do konce v době, kdy jej vedla.
Fotogalerie4

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„To nejdůležitější, co se ve spolupráci s náměstkem pro zdravotnictví Petrem Kubisem podařilo, je bezesporu komplexní onkologické centrum. Nemocným usnadní přístup k léčbě, nově ji dostanou přímo na území kraje. A pokud budou potřebovat nějakou speciální diagnostiku či léčbu, budou ji moct ihned podstoupit ve Fakultní nemocnici Motol nebo Na Homolce. Troufám si říct, že to zachrání spoustu životů,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Vyzdvihla rovněž online pohotovost, kterou Karlovarský kraj zavedl jako jeden z prvních v republice. „Je to skvělý nástroj, telemedicína je z mého pohledu cestou budoucnosti. Myslím, že pokud by online pohotovost zdravotní pojišťovny zavedly ve všech krajích, velmi by to ulehčilo běžným pohotovostem i zdravotnické záchranné službě, kam často lidé volají jen o radu či o recept,“ řekla.

Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Další z úspěchů její vlády vidí i v pilotním projektu veterinární pohotovosti a službu první pomoci pro zvířata, na kterou se podle jejích slov v kraji dlouho čekalo.

„Podařilo se dokončit heliport, a tady musím říct, že jde o projekt, který začalo předchozí vedení kraje. Rovněž jsme rozproudili debatu o obchvatu Karlových Varů, který nás bude trápit po dostavbě dálnice D6. Je fajn, že se to téma dostalo do prostoru,“ uvedla bývalá hejtmanka.

Zmínila rovněž rekonstrukci střední keramické školy a promluvila o budoucí vysoké škole. „Nechala jsem zpracovat podklad o směřování vysokého školství v kraji, protože si myslím, že tady musíme přijít s něčím, co jinde nemají,“ naznačila s tím, že v kraji už funguje střední vojenská a střední policejní škola, navíc se vedou jednání o vojenském lyceu.

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (26. června 2024)
Senát začal projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Na snímku Jana Mračková Vildumetzová. (4. prosince 2024)
Na tiskové konferenci ANO vystoupili Andrej Babiš, Jana Schillerová, Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová.
4 fotografie

„Vzhledem k tomu, že v Česku jsou v tomto směru jen dvě vysoké školy, a to Policejní akademie a Univerzita obrany v Brně, vidím tu šanci pro Karlovarský kraj. Tím spíš, že se mluví o tom, že republika bude potřebovat dalších osm tisíc profesionálních vojáků,“ nadnesla.

Výhodou podle ní je, že kraj má letiště, kde se chystá prodloužení a rozšíření dráhy, a je zde i unikátní vojenský prostor. „Jsem přesvědčená, že vojenská vysoká škola by přivedla studenty, investory, vědu i výzkum. V té souvislosti je třeba myslet i na ubytovací kapacity pro studenty. Tady se bavíme například o bývalé solivárně u tržnice,“ řekla.

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

Zmínila rovněž častá výjezdní zasedání krajských radních, při nichž se řadu věcí podařilo vyřešit hned na místě, případně v nejbližších dnech. „Typický příklad? Třeba to, že dlouhé dva roky nezajížděl autobus do obce Andělská Hora. Děti na cestě do školy a zpět tak musely na zastávku u frekventovaného tahu Karlovy Vary – Praha. To dnes už neplatí, náměstek Martin Hurajčík se zasadil o změnu a autobus už do obce zajiždí,“ konstatovala odcházející hejtmanka.

Tu prý velmi trápí situace v Šemnici u Kyselky. Tamní most přes řeku Ohři, který je kvůli nevyhovující statice od léta 2021 neprůjezdný, se stále nedaří opravit. Důvodem je spor kraje a vlastníka pozemků před mostem. Ten požaduje, aby kraj spolu s pozemky vykoupil i dům, který by měl jít kvůli stavbě k zemi. To ale kraj odmítá.

„Nedovedu si představit, že lidé musí tak dlouho tento úsek objíždět. My nyní pracujeme na nějakém řešení. Zatím o tom nechci mluvit, ale byla bych ráda, kdyby se ta záležitost konečně dala do pohybu,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Agresivita ve společnosti roste. Sebeobrana začíná v hlavě, říká lektorka Linda Štucbartová

Cestu Lindy Štucbartové jako lektorky sebeobrany započal strach o dceru, která...

Napětí ve společnosti roste. Co bývalo výjimečnou situací, se stává běžnou součástí pracovního dne. Zdravotníci čelí výhrůžkám pacientů, učitelé urážkám rodičů, sociální pracovnice ponižování či...

9. listopadu 2025  19:03

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čechům se na mistrovství světa v mushingu v Pardubicích dařilo

ÄŚechĹŻm se na mistrovstvĂ­ svÄ›ta v mushingu v PardubicĂ­ch daĹ™ilo

Českým závodníkům se na mistrovství světa v mushingu, tedy jízdě nebo běhu se psem, dařilo. Závod v canicrossu vyhrál Ondřej Svěchota. Ženy v kategorii...

9. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Pionýr si zvolil nové vedení

9. listopadu 2025  18:14

Muzeum Prahy se po pěti letech znovu otevírá. Langweilův model dostal novou tvář i technologie

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Pražané se konečně dočkali. Po pětileté rekonstrukci za téměř 300 milionů korun se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Velkolepý návrat proběhne v sobotu 6. prosince a o víkendu se...

9. listopadu 2025  17:40

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Brtnice

Brtnice

Kousíček od Prahy. V Brtnici v okrese Jihlava v Kraji Vysočina se dnes v neděli 09.11.2025 uskutečnila Svatohubertská mše.

vydáno 9. listopadu 2025  16:50

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Připomínka architekta Eislera nabídla i prohlídku domu v brněnské Lipové ulici

PĹ™ipomĂ­nka architekta Eislera nabĂ­dla i prohlĂ­dku domu v brnÄ›nskĂ© LipovĂ© ulici

Dílo brněnského architekta židovského původu Otty Eislera dnes v souvislosti s výročím nacistického protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako...

9. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Chcete mít doma Goldflama? Loutka Dědečka z Pohádek po babičce pomáhá měnit smutek v naději

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je...

Film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, vstoupil do českých kin před pár dny. Replika loutky Dědečka podle podoby Arnošta Goldflama nyní míří do...

9. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.