„Jaká budou ta pravidla, to zatím nevíme. Zřejmě začnou platit nějaké změny v procesu schvalování faktur, investic a tak podobně,“ informoval nový starosta Aše Marian Rewczuk (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš) s tím, že vedení radnice nyní bude situaci analyzovat a s výsledky seznámí zastupitele na prosincovém zasedání.
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Bývalý starosta Aše rezignoval. Městu bude příští rok chybět asi 40 milionů
Už nyní je ale jisté, že investice, které se netýkají zásadních oprav a chodu města, bude nutné odsunout. Naopak na peníze určené na provoz škol, bezpečnost ve městě a zdravotnictví vedení města sahat nechce.
„Určitě víme, že příští rok nebudeme mít třeba kluziště na vánočních trzích, které stojí 800 tisíc korun, kulturní akce budeme dělat komorněji, odsuneme stavbu skateparku za bezmála 40 milionů. A co se týká plánované přístavby muzea, která je v projektové fázi, tady počkáme na to, zda se na projekt podaří získat dotaci a v jaké výši,“ řekl starosta Rewczuk, který má od 7. prosince na programu jednání s vedoucími odborů a řediteli městských organizací.
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Nemají ani na splátky závazků. Analýza odhalila tristní finanční situaci Aše
„Budeme řešit, co mají naplánováno na příští rok. Budeme chtít vědět, jaké částky jsou určené na mzdy, energie a ostatní poplatky, jestli tam mají naplánované nějaké důležité rekonstrukce. Protože pokud například zatéká do školy, tak to se udělat musí. Počkat ale může třeba modernizace učeben,“ naznačil.
Úspory by se podle starosty mohly dotknout i samotných zaměstnanců úřadu. „Máme hodně zaměstnanců, včetně strážníků městské policie je to kolem 130, takže nebudu lhát. Ano, je možné, že se jich to dotkne.“
Město má podle něj na účtech 209 milionů korun a do konce roku by mělo ještě 45 milionů korun dostat. „Proti tomu máme výdaje do konce roku zhruba kolem 125 milionů. To znamená, že nám zbývá k 1. lednu na účtu 130 milionů, ale v rozpočtu na příští rok máme schodek 160 milionů. To znamená, že reálně nám chybí 30 milionů, abychom se dostali na jakousi nulu, ale nejsou v tom zahrnuté vícepráce na stavbách, které běží a o nichž už teď víme, že budou. Nejsou v tom zahrnuté ani nenadálé události, třeba opravy kotelny,“ popsal starosta.
V rozpočtu je tedy potřeba seškrtat 70 až 80 milionů korun a potom pracovat na dlouhodobé stabilizaci hospodaření.
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Otěže v Aši převzala platforma NEPLAŠ. Teď prověří finanční kondici města
Aš se dostala do finančních problémů v uplynulém volebním období, kdy město investovalo stamiliony do oprav bazénu a kulturního střediska. Přitom však nakupovalo další nemovitosti, které všechny potřebují nákladné opravy.
Minulý týden o tom informovalo vedení města vzešlé z říjnových voleb na základě analýzy hospodaření z letošního léta. Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) nejprve finanční problémy města odmítal, poté ale chybu připustil.
„Aši může na konci roku chybět okolo 40 milionů korun. Ale město jsem nijak nepoškodil. Jen jsem pravděpodobně přecenil množství naplánovaných investic,“ řekl Kokoř, který se následně rozhodl rezignovat na pozici zastupitele i na místo ve finančním výboru.