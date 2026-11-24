Podle bývalého starosty Jana Vrby (ANO) se ale předchozí koalice snažila zrychlit některé investice i za cenu toho, že by si město mělo vzít překlenovací úvěr.
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„Město Cheb v roce 2026 skončí s nejhorším výsledkem, jakým kdy skončil. Je tam schodek asi 345 milionů korun, kdy hlavní ztráta nebo schodek není z investičních věcí. Ten je neinvestiční, výdaje se zvýšily o 300 milionů skokově proti jiným letům,“ řekl po svém zvolení místostarostou Kubát, který bude mít na starosti i finance. Podle něj vedení města například uzavíralo řadu nevýhodných nebo nepotřebných dlouhodobých smluv.
Dnes už bývalý starosta Chebu Vrba ale hospodaření hájí. Podle něj se dosavadní vedení města snažilo co nejvíce investovat s ohledem na potřeby, které bude mít město v souvislosti s oznámenými záměry investorů v Chebu a okolí. Schodkové hospodaření měl pokrýt krátkodobý úvěr.
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„Bylo to v podstatě naplánované. My jsme se rozhodli řadu investičních projektů urychlit,“ řekl Vrba. Podle něj má Cheb získat okolo 1,4 miliardy korun za pozemky v průmyslovém parku, ale buď postupně v několika splátkách nebo později a jednorázově, ale s bonusem. „My jsme si spočetli, že je lepší si počkat na ten bonus na konci,“ uvedl bývalý starosta.
Podle něj by bonus byl vyšší než úroky z případných úvěrů. Podle bývalého vedení města by nebylo výhodné s některými investicemi čekat v situaci, kdy ceny stavebních prací stále rostou. Zvažovaný úvěr měl být ve výši kolem 300 milionů a čerpal by se formou kontokorentu, tedy ne nutně v celé výši a podle momentálních potřeb.
Nové vedení města ale chce nejdříve hledat možnosti úspor a některé naplánované projekty zřejmě přehodnotí, jak už zaznělo v pondělí na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva. Například u naplánované rekonstrukce městského bazénu dává přednost spíše stavbě nového bazénu.
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Cheb čekají v nejbližších letech zásadní výzvy spojené s tím, že do města má přijít nový silný investor Daimler Truck a rozšiřování ohlásily i další firmy v regionu. Podle nedávno zpracované dopadové studie, kterou nechala zpracovat Krajská hospodářské komora Karlovarského kraje, by ohlášené záměry měly přinést až 8 500 nových pracovních míst. Jenže aby takový rozvoj neměl negativní důsledky, budou potřeba investice do bydlení, dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo školství.
Investiční zdroje ale město mít bude. Jen za prodej pozemků ve Strategickém podnikatelském parku by mělo dostat okolo 1,4 miliardy korun a dalších asi 600 milionů by měl poskytnout Chebu stát formou takzvaných offsetových programů, které mají podpořit právě potřeby vyvolané příchodem investora.