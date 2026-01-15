V organizačním schématu na webu ministerstva zatím Karla Maříková uvedena není. Dalšími dříve oznámenými náměstky Adama Vojtěcha (za ANO) jsou lékař Igor Karen jako nominant Motoristů a bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec.
Maříková se má podle Zdravotnického deníku, který o jejím jmenování informoval, zaměřit na plnění strategie Zdraví 2030, personální stabilizaci zdravotnictví, plánování zdravotnických kapacit, ochranu práv pacientů nebo spolupráci s kraji a odbornými institucemi.
„Zdravotnictví považuji za jednu z klíčových oblastí fungování státu. Mou prioritou bude konstruktivní spolupráce s odbornou veřejností, zdravotnickými pracovníky i dalšími partnery s cílem zajistit kvalitní a dostupnou péči pro všechny pacienty,“ uvedla Maříková v tiskové zprávě.
Podle Vojtěcha je zkušenou političkou s regionálním přesahem, která do vedení ministerstva přináší potřebné znalosti a energii. Díky dlouholeté praxi získala zkušenosti nejen v přímé ošetřovatelské péči, ale také v administrativě ambulantních provozů a práci se zdravotnickými informačními systémy, uvedlo ministerstvo.
Maříková působila jako zdravotní sestra v Léčebných lázních Jáchymov, poslankyní SPD za Karlovarský kraj byla v letech 2017 až 2025. Je také zastupitelkou města Ostrova, zastupitelkou Karlovarského kraje a krajskou předsedkyní SPD.
