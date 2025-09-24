Chceme obecné referendum a důchod v 65 letech, říká krajská jednička SPD Maříková

Jak se stalo, že se zdravotní sestra stala úspěšnou političkou?
Stála jsem na samém počátku ustanovování regionálních organizací hnutí SPD. Při krajských volbách v roce 2016 jsme kandidovali společně s SPO a neměli představu, do čeho vlastně jdeme. Už tehdy jsme získali tři mandáty. O rok později byly parlamentní volby, v nich jsem poprvé získala jeden z pěti mandátů. A to v kraji, kde je pro jeho zisk potřeba minimálně dvanáct procent hlasů. Když jsem ho obhajovala, tak s hodně velkým respektem.
Jakým oblastem se v Parlamentu věnujete?
V prvním i druhém období zasedám ve zdravotním výboru, aktuálně jsem jeho místopředsedkyní. Pokud budu zvolená, chci se opět zdravotnictví věnovat. Myslím, že to je palčivé téma nejen pro obyvatele našeho kraje, ale celé republiky. Populace rychle stárne, medicína se vyvíjí a tím vznikají i vyšší náklady. Bude potřeba reforma zdravotní péče, bude nutné investovat do prevence a větší osvěty. Protože když už se nemoc rozvine, je léčba mnohonásobně nákladnější. Rovněž jsem byla členkou výboru pro životní prostředí. I tam je řada zajímavých témat.
Například?
Dnes ve společnosti hodně rezonuje green deal a emisní povolenky. A druhá vlna emisních povolenek se krutě promítne do nákladů domácností. Zdraží se zboží, služby, pohonné hmoty i energie, což se promítne do života nám všem. Nejvíc na to doplatí lidé, kteří žijí ve starších domech. Já jsem se už několikrát vyslovila proti tomu, jak je green deal nastavený.
V současnosti je to spíš obrovský byznys, než aby měl co do činění se skutečnou ochranou přírody a životního prostředí. Proto od green dealu v této podobě chceme odstoupit a chtěli bychom zrušit i systém emisních povolenek. Asi to bude problematické vzhledem k EU, ale klidně budeme rebelovat a věřím, že se přidají i jiné státy, protože se lidem nebude líbit, když se jim mnohonásobně zdraží život.
Druhá vlna emisních povolenek je za dveřmi, ale jak se zdá, zatím to málokoho trápí...
Ono to tak bývá. Pokud lidé nestojí přímo před problémem, tak mají pocit, že se jich to netýká. Řada lidí však už nyní pociťuje, že hodně věcí zdražilo. Druhou vlnu emisních povolenek ale pocítí všichni napříč společností. U nás v kraji, kde jsou nejnižší mzdy v celé republice, se určitě nebude líbit, když se život několikanásobně zdraží. Ono je pěkné, že vláda dá dotace na zateplení, výměnu oken nebo tepelné čerpadlo. Ale lidé nemají na to, aby ten zbytek doplatili. Už dnes často žijí od výplaty k výplatě.
Jaké jsou podle vás další problémy kraje?
Těch je celá řada, stále stejné a neřešené. Například odliv lidí z regionu. Důvodů je hodně, nejen že nám tu chybí vysoká škola. Je to školství obecně, pak zdravotnictví, dopravní obslužnost... Ale hlavním důvodem je podle mne plat. V kraji máme už mnoho volebních období nejnižší platy v ČR. Není tu žádný investor s přidanou hodnotou, který by dával lidem dostatečně vysoké mzdy a tím ostatní zaměstnavatele nutil, aby také mzdy zvyšovali.
Jak z toho ven?
Je třeba sem dovést investora, který by vyráběl nějaký produkt a garantoval nadprůměrné platy. Mohlo by se to podařit ve spolupráci město, kraj, stát, kdy by právě stát třeba prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu měl být tím, kdo s tím regionu pomůže. Stát samozřejmě nemůže vyřešit všechno.
Ale pokud sem ve spolupráci s krajem nebo městem přivede nějakého investora, má páky na to, aby s ním vyjednal odpovídající podmínky. Vím, že ohledně chystané průmyslové zóny v Chebu vznikla petice a to je správné. Protože referendum je jediný způsob, jak mohou lidé do politického dění zasáhnout. Samozřejmě kromě voleb. Že místní referenda perfektně fungují, to jsme viděli nedávno například v Kynšperku, kde se lidé postavili proti stavbě větrné elektrárny. Podobné to bylo ve Žluticích, kde se také obyvatelé vzbouřili.
Jak by podle vás vypadal ideální Karlovarský kraj?
Máme spoustu předností, které neumíme prodat. Třeba lázeňství, které zažívá boom a my bychom díky němu mohli mít více turistů a více z něho těžit. Máme ale i celou řadu přírodních krás. Turismus bychom mohli ve větší míře prodávat a víc na něm vydělávat. Budoucnost kraje tedy vidím ve vyhledávané turistické destinaci.
Problém vidím i v tom, že v kraji není vysoká škola zaměřená na cestovní ruch, medicínu či fyzioterapii. Daly by se tady studovat i cizí jazyky. Prostě vše, co se dá propojit s cestovním ruchem. Je ale pravda, že cestovní ruch nikdy nenabídne absolventům takové peníze jako průmysl. Takže potřebujeme vyváženost mezi průmyslem a turismem.
Co se vám povedlo prosadit v současném volebním období?
Něco málo v sociální oblasti, ale jinak se dá říct, že opozice měla problém prosadit v podstatě cokoli. Problém této vlády je, že téměř nejedná s opozicí a všechno prosazuje natvrdo. Ale na rovinu je třeba říct, že celou řadu našich témat ostatní strany převzaly. Třeba referendum. My jsme byli první, kdo jej prosazoval, a dnes o něm mluví i mimoparlamentní strany.
S jakou myšlenkou jdete do voleb?
Právě s myšlenkou na prosazení zákona o obecném referendu. Funguje v celé řadě evropských států, ale u nás se jej politici velmi bojí. Chtějí hlas občanů před volbami, ale pak už nechtějí dát veřejnosti možnost podílet se na rozhodování a zapojení do politického dění ze strachu, že by lidé rozhodli jinak, než by se jim líbilo. Ukázkový příklad je referendum o setrvání v EU a NATO.
Jako jediná strana v současnosti zastoupená v Poslanecké sněmovně SPD chce, aby se zákon o obecném referendu týkal i zahraničních otázek. Zda by k takovému referendu došlo, to by záleželo na lidech, jestli by se sesbíralo dostatek podpisů. A ani nelze predikovat, jak by dopadlo. Vidíme ale čím dál větší nespokojenost s tím, co k nám z Bruselu přichází.
Co ještě byste chtěli změnit, pokud ve volbách uspějete?
Mnohé. Velká část lidí je nespokojená s tím, co se za ty čtyři roky v politice a ve společnosti událo. Je nutná reforma zdravotnictví. Nepřipustíme však, aby vznikaly nadstandardy, jak chtěla Fialova vláda, kdy by méně majetní lidé nedosáhli na kvalitní zdravotní péči, protože by si to nemohli finančně dovolit. Zdravotní systém je postaven na solidaritě a všichni musejí mít dostupnou, kvalitní zdravotní péči. Zdraví není na prodej.
Nechceme ani zvyšování věku odchodu do důchodu tak, jak se to děje nyní. Ano, populace se dožívá vyššího věku, ale ne ve zdraví. Lidé, kteří celý život přispívali do systému, mají od určitého věku nárok si také odpočinout. Budeme-li součástí příští vlády, vrátíme maximální věk odchodu do důchodu na 65 let.
Zrušíme také koncesionářské poplatky, jelikož veřejnoprávní média by měla být odpovědná občanům, ne chráněná penězovodem, který se nedá zastavit.
Na kandidátkách SPD se objevují i zástupci Svobodných či Trikolory a PRO. Vytvořili jste koalici?
Nejsme koalice. Dali jsme menším uskupením prostor, aby nominovaly na naše kandidátky své zástupce, většinou jsou to předsedové těch stran. Myslím, že jsme byli štědří, nabídli jsme místa lídrů ve velkých krajích, kde je velká šance uspět. Chtěli jsme, aby jejich hlasy nepropadly, jak se to stalo v minulých volbách. Ze stran, které jsou nyní zastoupeny ve Sněmovně, je naším nejbližším partnerem hnutí ANO. Při pohledu na programy je to, myslím, zcela logické.
Kamkoli přijdete, zvete lidi k volbám…
Ono je lehké po volbách kritizovat od stolu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Jenže to už bývá pozdě. Volby by měly být opravdovým svátkem demokracie a já si myslím, že je škoda, když si lidé nechávají uniknout možnost rozhodnout, kam se bude republika v následujících letech ubírat. Proto všem říkám: Jděte k volbám, ať už svůj hlas dáte komukoli. Zabere to jen pár minut.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS