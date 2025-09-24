Chceme obecné referendum a důchod v 65 letech, říká krajská jednička SPD Maříková

Jitka Dolanská
  14:42aktualizováno  14:42
Mezi etablované politiky na regionální i celostátní úrovni už řadu let patří čtyřiačtyřicetiletá rodačka z Ostrova na Karlovarsku Karla Maříková. Vystudovaná zdravotní sestra je členkou SPD a za toto politické hnutí zasedá v ostrovském zastupitelstvu, v krajském zastupitelstvu i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pokud uspěje v podzimních volbách, usedne do parlamentních lavic potřetí za sebou.

Poslankyně SPD Karla Maříková ve Sněmovně 24. října 2024 | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jak se stalo, že se zdravotní sestra stala úspěšnou političkou?
Stála jsem na samém počátku ustanovování regionálních organizací hnutí SPD. Při krajských volbách v roce 2016 jsme kandidovali společně s SPO a neměli představu, do čeho vlastně jdeme. Už tehdy jsme získali tři mandáty. O rok později byly parlamentní volby, v nich jsem poprvé získala jeden z pěti mandátů. A to v kraji, kde je pro jeho zisk potřeba minimálně dvanáct procent hlasů. Když jsem ho obhajovala, tak s hodně velkým respektem.

Volební kalkulačka 2025

Jakým oblastem se v Parlamentu věnujete?
V prvním i druhém období zasedám ve zdravotním výboru, aktuálně jsem jeho místopředsedkyní. Pokud budu zvolená, chci se opět zdravotnictví věnovat. Myslím, že to je palčivé téma nejen pro obyvatele našeho kraje, ale celé republiky. Populace rychle stárne, medicína se vyvíjí a tím vznikají i vyšší náklady. Bude potřeba reforma zdravotní péče, bude nutné investovat do prevence a větší osvěty. Protože když už se nemoc rozvine, je léčba mnohonásobně nákladnější. Rovněž jsem byla členkou výboru pro životní prostředí. I tam je řada zajímavých témat.

Poslanci nevydali Maříkovou policii. Přirovnala muslimy k invazivnímu druhu

Například?
Dnes ve společnosti hodně rezonuje green deal a emisní povolenky. A druhá vlna emisních povolenek se krutě promítne do nákladů domácností. Zdraží se zboží, služby, pohonné hmoty i energie, což se promítne do života nám všem. Nejvíc na to doplatí lidé, kteří žijí ve starších domech. Já jsem se už několikrát vyslovila proti tomu, jak je green deal nastavený.

Volební rádce iDNES.cz

V současnosti je to spíš obrovský byznys, než aby měl co do činění se skutečnou ochranou přírody a životního prostředí. Proto od green dealu v této podobě chceme odstoupit a chtěli bychom zrušit i systém emisních povolenek. Asi to bude problematické vzhledem k EU, ale klidně budeme rebelovat a věřím, že se přidají i jiné státy, protože se lidem nebude líbit, když se jim mnohonásobně zdraží život.

Druhá vlna emisních povolenek je za dveřmi, ale jak se zdá, zatím to málokoho trápí...
Ono to tak bývá. Pokud lidé nestojí přímo před problémem, tak mají pocit, že se jich to netýká. Řada lidí však už nyní pociťuje, že hodně věcí zdražilo. Druhou vlnu emisních povolenek ale pocítí všichni napříč společností. U nás v kraji, kde jsou nejnižší mzdy v celé republice, se určitě nebude líbit, když se život několikanásobně zdraží. Ono je pěkné, že vláda dá dotace na zateplení, výměnu oken nebo tepelné čerpadlo. Ale lidé nemají na to, aby ten zbytek doplatili. Už dnes často žijí od výplaty k výplatě.

Na Západ nepatříme. Ale ani na Východ, říká krajský lídr a místopředseda SPD Fiala

Jaké jsou podle vás další problémy kraje?
Těch je celá řada, stále stejné a neřešené. Například odliv lidí z regionu. Důvodů je hodně, nejen že nám tu chybí vysoká škola. Je to školství obecně, pak zdravotnictví, dopravní obslužnost... Ale hlavním důvodem je podle mne plat. V kraji máme už mnoho volebních období nejnižší platy v ČR. Není tu žádný investor s přidanou hodnotou, který by dával lidem dostatečně vysoké mzdy a tím ostatní zaměstnavatele nutil, aby také mzdy zvyšovali.

Jak z toho ven?
Je třeba sem dovést investora, který by vyráběl nějaký produkt a garantoval nadprůměrné platy. Mohlo by se to podařit ve spolupráci město, kraj, stát, kdy by právě stát třeba prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu měl být tím, kdo s tím regionu pomůže. Stát samozřejmě nemůže vyřešit všechno.

Ale pokud sem ve spolupráci s krajem nebo městem přivede nějakého investora, má páky na to, aby s ním vyjednal odpovídající podmínky. Vím, že ohledně chystané průmyslové zóny v Chebu vznikla petice a to je správné. Protože referendum je jediný způsob, jak mohou lidé do politického dění zasáhnout. Samozřejmě kromě voleb. Že místní referenda perfektně fungují, to jsme viděli nedávno například v Kynšperku, kde se lidé postavili proti stavbě větrné elektrárny. Podobné to bylo ve Žluticích, kde se také obyvatelé vzbouřili.

Místostarosta mi ukázal kosočtverec, chci jeho odvolání, říká Maříková z SPD

Jak by podle vás vypadal ideální Karlovarský kraj?
Máme spoustu předností, které neumíme prodat. Třeba lázeňství, které zažívá boom a my bychom díky němu mohli mít více turistů a více z něho těžit. Máme ale i celou řadu přírodních krás. Turismus bychom mohli ve větší míře prodávat a víc na něm vydělávat. Budoucnost kraje tedy vidím ve vyhledávané turistické destinaci.

Problém vidím i v tom, že v kraji není vysoká škola zaměřená na cestovní ruch, medicínu či fyzioterapii. Daly by se tady studovat i cizí jazyky. Prostě vše, co se dá propojit s cestovním ruchem. Je ale pravda, že cestovní ruch nikdy nenabídne absolventům takové peníze jako průmysl. Takže potřebujeme vyváženost mezi průmyslem a turismem.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Co se vám povedlo prosadit v současném volebním období?
Něco málo v sociální oblasti, ale jinak se dá říct, že opozice měla problém prosadit v podstatě cokoli. Problém této vlády je, že téměř nejedná s opozicí a všechno prosazuje natvrdo. Ale na rovinu je třeba říct, že celou řadu našich témat ostatní strany převzaly. Třeba referendum. My jsme byli první, kdo jej prosazoval, a dnes o něm mluví i mimoparlamentní strany.

SPD chce kvůli Dozimetru zrušit STAN a TOP 09. Podá podnět k jejich rozpuštění

S jakou myšlenkou jdete do voleb?
Právě s myšlenkou na prosazení zákona o obecném referendu. Funguje v celé řadě evropských států, ale u nás se jej politici velmi bojí. Chtějí hlas občanů před volbami, ale pak už nechtějí dát veřejnosti možnost podílet se na rozhodování a zapojení do politického dění ze strachu, že by lidé rozhodli jinak, než by se jim líbilo. Ukázkový příklad je referendum o setrvání v EU a NATO.

Jako jediná strana v současnosti zastoupená v Poslanecké sněmovně SPD chce, aby se zákon o obecném referendu týkal i zahraničních otázek. Zda by k takovému referendu došlo, to by záleželo na lidech, jestli by se sesbíralo dostatek podpisů. A ani nelze predikovat, jak by dopadlo. Vidíme ale čím dál větší nespokojenost s tím, co k nám z Bruselu přichází.

Co ještě byste chtěli změnit, pokud ve volbách uspějete?
Mnohé. Velká část lidí je nespokojená s tím, co se za ty čtyři roky v politice a ve společnosti událo. Je nutná reforma zdravotnictví. Nepřipustíme však, aby vznikaly nadstandardy, jak chtěla Fialova vláda, kdy by méně majetní lidé nedosáhli na kvalitní zdravotní péči, protože by si to nemohli finančně dovolit. Zdravotní systém je postaven na solidaritě a všichni musejí mít dostupnou, kvalitní zdravotní péči. Zdraví není na prodej.

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká lídr SPD na jižní Moravě

Nechceme ani zvyšování věku odchodu do důchodu tak, jak se to děje nyní. Ano, populace se dožívá vyššího věku, ale ne ve zdraví. Lidé, kteří celý život přispívali do systému, mají od určitého věku nárok si také odpočinout. Budeme-li součástí příští vlády, vrátíme maximální věk odchodu do důchodu na 65 let.

Zrušíme také koncesionářské poplatky, jelikož veřejnoprávní média by měla být odpovědná občanům, ne chráněná penězovodem, který se nedá zastavit.

Na kandidátkách SPD se objevují i zástupci Svobodných či Trikolory a PRO. Vytvořili jste koalici?
Nejsme koalice. Dali jsme menším uskupením prostor, aby nominovaly na naše kandidátky své zástupce, většinou jsou to předsedové těch stran. Myslím, že jsme byli štědří, nabídli jsme místa lídrů ve velkých krajích, kde je velká šance uspět. Chtěli jsme, aby jejich hlasy nepropadly, jak se to stalo v minulých volbách. Ze stran, které jsou nyní zastoupeny ve Sněmovně, je naším nejbližším partnerem hnutí ANO. Při pohledu na programy je to, myslím, zcela logické.

Kamkoli přijdete, zvete lidi k volbám…
Ono je lehké po volbách kritizovat od stolu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Jenže to už bývá pozdě. Volby by měly být opravdovým svátkem demokracie a já si myslím, že je škoda, když si lidé nechávají uniknout možnost rozhodnout, kam se bude republika v následujících letech ubírat. Proto všem říkám: Jděte k volbám, ať už svůj hlas dáte komukoli. Zabere to jen pár minut.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.