Obviněnému mladíkovi hrozí vzhledem k jeho věku za znásilnění nezletilé sestry až pět let vězení.
Policie od počátku odmítá k případu sdělit bližší podrobnosti, nekomentovala ani zahájení trestního stíhání. „Vzhledem k věku dívky nebudeme k případu sdělovat žádné další informace,“ řekl na dotaz redakce iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Dvanáctiletá dívka, která ve Varech porodila, byla zřejmě znásilněna
Samotné okolnosti, za jakých sourozenci dítě počali, tedy zda dívka se sexem souhlasila, nebo se mu třeba bránila, kriminalisté dál s pomocí psychologů prověřují. Od toho se bude také odvíjet výše trestu.
„Určitě se bude zkoumat rozumová a mravní vyspělost (obviněného). Pokud se dojde k závěru, že nebyl schopen dostatečně rozpoznat protiprávnost a určitou nebezpečnost svého jednání, může to skončit daleko mírnějším opatřením,“ řekl pro televizi Prima advokát Jan Černý.
Případ rodinou silně otřásl. Podle CNN Prima News jsou všichni v péči terapeutů a zvažují přestěhování z obce, kde nyní žijí. Bratr i jeho sestra patří mezi velmi nadané žáky, rodina nepochází ze sociálně slabého prostředí. Miminko zatím zůstává v rodině.
Dívku dovezli rodinní příslušníci s akutními bolestmi břicha do karlovarské nemocnice na začátku července. Až tam se ukázalo, že je dívka těhotná a právě začala rodit.