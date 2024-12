Poslední razítko, a zase za rok. Dnes končí Ježíškova božídarská pošta

Ty se rozlétly doslova do celého světa. Dnes Ježíšek úřaduje naposledy. Co se adresátů týká, dnes už lidi z božídarského „íčka“ překvapí máloco. „Zásilky odesíláme prakticky do celého světa. Vedle sousedních států lidé přejí k Vánocům i do Japonska, na Tchaj-wan, Nový Zéland či Austrálie. Letos jsme měli i hodně zásilek do Indonésie,“ namátkou listuje v pohlednicích Daniela Tautermannová, vedoucí Infocentra Boží Dar.

Určitou změnu ovšem zaregistrovala v přáních jako takových. „Samozřejmě, ta dětská se stále týkají zejména vysněných vánočních dárků. V poslední době i pro domácí mazlíčky. Ale dospělí stále častěji vyjadřují nehmotná, a často bohužel nesplnitelná přání,“ říká Tautermannová. Tato změna podle jejích zkušeností přišla s pandemií covidu.

Ježíškova pošta začala letos poprvé úřadovat 1. prosince. Poslední dopisy a pohlednice orazítkují na infocentru dnes. Daniela Tautermannová nikdy nepočítala, kolikrát za den příležitostné razítko otiskne. „Když jsou ale nejfrekventovanější dny, projde našima rukama 30 kilogramů zásilek. To obnáší zhruba 15 tisíc úderů,“ zamýšlí se nad kalkulačkou. A ty nejfrekventovanější dny podle ní přicházejí většinou na konci. „Lidé chtějí ještě na poslední chvíli razítko sehnat,“ domnívá se vedoucí infocentra.

Ta má, podobně jako všichni lidé, kteří se na razítkování podílejí, po měsíci rozbolavělé prakticky celé tělo. „Bolí ruka až po rameno, ale také břišní svaly,“ vypočítává bolístky razítkovačů. „Je to docela slušná posilovna. Jsem jako přejetá bagrem,“ směje se. Ideální by podle ní bylo, kdyby se mohla na pár dní „hodit“ do klidu. „Ale to o Vánocích prostě nejde. Ježíška dělám jak v práci, tak doma,“ doplňuje.

Motivem letošního razítka, jehož autorem návrhu je grafik a ilustrátor Josef Dudek, byl anděl s nápisem Boží Dar. „Když se podívám do historie, nejvíce se mi asi líbil motiv z roku 2016. Byla to vánoční ozdoba. Ale měla hodně drobných detailů, takže její otisk byl náročnější. To letošní anděl byl v tomto ohledu jednodušší,“ dodala Daniela Tautermannová.

Razítko Ježíškovy pošty se v anketě České pošty o to nejhezčí pravidelně umísťuje na nejvyšších příčkách. Kdo by chtěl vidět všechna, musí navštívit božídarské muzeum, kde schraňují kompletní sadu otisků. Ta už je pořádně dlouhá. Ježíškova pošta totiž na Božím Daru poprvé úřadovala už v roce 1994.