170 let sladkého potěšení. Oplatky z Mariánských Lázní slaví výročí

Ovšem už v 18. století se pekly jednoduché oplatky bez náplně, které vzhledem připomínaly hostie a připravovaly se v kovových kleštích nad ohněm. Podávaly se při popíjení minerálních vod a byly součástí lázeňské kúry.
„Oplatky jsou neodmyslitelnou součástí Mariánských Lázní i české lázeňské tradice. Jejich výročí je pro nás příležitostí připomenout historii oblíbené pochoutky i práci lidí, kteří na tuto tradici v Mariánských Lázních navazují dodnes. Mariánskolázeňské oplatky Kolonáda jsou kvůli svému původu považovány za vzor všech pozdějších lázeňských oplatek,“ říká Ivana Tůmová, generální ředitelka české pobočky společnosti Mondelēz International, která je dnešním vlastníkem značky oplatek z Mariánských Lázní i továrny poblíž centra lázeňského města.
Na konci 19. století se lázeňské oplatky staly také oblíbeným suvenýrem. Lidé si je odváželi jako vzpomínku na lázně i dárek pro někoho ze svého okolí. Vyráběli je různí místní cukráři. Ti je postupně začali balit do nejrůznějších ozdobných krabic, které jsou dnes uložené v městském muzeu. Po druhé světové válce přišel do Mariánských Lázní cukrář Josef Homolka, který měl patent na výrobu spékaných lázeňských oplatek s čokoládovou náplní.
Po znárodnění byla výroba soustředěna do jedné provozovny v bývalé výletní restauraci Victoria, kde se oplatky pečou dodnes. Až do 50. let minulého století byla výroba oplatek především ruční prací. Postupně se začala automatizovat. Řada tehdejších návštěvníků lázní i místních obyvatel má dodnes v paměti provozovny, kde se přímo před očima zákazníků oplatky spékaly a ještě teplé prodávaly.
Dnes už moderní technologie zvládají celý proces od přípravy těsta až po balení výrobků samostatně. K historii mariánskolázeňské výroby patří také lázeňské trojhránky, které vznikly v roce 1958.
Zájem o křehkou pochoutku neupadá. Tradičních kulatých oplatek se v Mariánských Lázních upeče přibližně tisíc kilogramů ročně.
Společnost Mondelēz International působí ve více než 150 zemích po celém světě. V roce 2025 byl její čistý výnos přibližně 38,5 miliardy dolarů. Do České republiky a na Slovensko vstoupila v roce 1992. V pěti výrobních závodech, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává 2 900 lidí a prodává 500 výrobků pod 17 značkami. Kromě lázeňských oplatek to jsou například sušenky Oreo, Opavia, BeBe Dobré ráno, Fidorka, Miňonky a Tatranky nebo krekry TUC.