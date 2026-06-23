Potůčky na Karlovarsku chystají výstavbu bytových domů pro mladé rodiny

Potůčky na Karlovarsku chystají výstavbu bytových domů s bydlením pro mladé. Až 40 bytů by mohlo být dokončeno nejpozději v roce 2030. ČTK to řekl starosta Vlastimil Ondra (nez.). Cílem výstavby je přivést do obce, která leží na hranici s Německem, mladé rodiny.
"Máme připravenou moc pěknou architektonickou studii a v nejbližších dnech budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Byl bych rád, kdyby se v příštím volebním období povedla výstavba alespoň 20 bytů, tedy dvou domů, z plánovaných čtyř se 40 byty," uvedl Ondra. Příprava projektů potrvá zhruba rok, potom by obec mohla začít hledat zhotovitele stavby.
Projekt je koncipován jako soubor čtyř domů, ve dvou menších bude po osmi bytech, ve dvou větších 12 bytů v každém. Stavba je plánována takzvaně na zelené louce, na obecních pozemcích, kam jsou již přivedeny potřebné sítě, uvedl starosta. Potůčky mají aktuálně v obecním bytovém fondu 90 vlastních bytů. Část jich je ve dvou panelových domech, ostatní v bytových.
Obec je připravena na vlastní financování. Přesná cena výstavby vzejde sice až z projektové dokumentace, ale podle starosty je obecní rozpočet v dobré kondici. "Přesto čekáme na dotační pobídky, které by s projektem bydlení pro mladé pomohly. Máme základní školu a mateřskou školu s úžasným týmem pedagogů. Ale na venkově a obecně i v pohraničí nejsou děti. Proto cílíme na rodiny," řekl Ondra. Dotace by obec podle něj raději využila takové, které nekladou konkrétní požadavky na nájemce bytů. Proto se neucházela o dotace například z ministerstva pro místní rozvoj, kde finančně podpořené byty musí obýval lidé s konkrétním příjmem a splňující další podmínky.
Podle starosty je v obci i okolí dostatek pracovních příležitostí. Už dnes část obyvatel jezdí pracovat za hranice. "I obec Potůčky je zaměstnavatelem. Máme technické služby, máme obecní policii. A spousta lidí pracuje po restauracích, v obchodních domech i hodně lidí podniká, různé penziony nebo hospůdky. Takže kdo chce pracovat, tu práci si tady najde," řekl Ondra.
Potůčky leží v Krušných horách na hranici s Německem. Obec se 420 obyvateli dělí od německého Johanngeorgenstadtu jen potok a spojuje ji s ním železnice. Před 17 lety tam byl otevřen hraniční přechod pro osobní auta, do té doby mohli přes hranice pouze pěší. V minulosti byly Potůčky známé pro svou rozsáhlou asijskou tržnici, jednu z největších v západních Čechách. I dnes jsou prostory pronajímané hlavně vietnamským stánkařům podstatným příjmem obecního rozpočtu. Obec hospodaří podle starosty s ročním rozpočtem zhruba 100 milionů korun, přičemž 35 milionů z toho jsou příjmy.