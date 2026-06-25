Potůčky obnovily sto let staré krušnohorské lesní koupaliště v zaniklé obci Pila

Obec Potůčky na Karlovarsku s pomocí dobrovolníků obnovila přes 100 let staré přírodní lesní koupaliště v zaniklé obci Pila, které bylo před 80 lety srovnáno se zemí. ČTK to řekl starosta Vlastimil Ondra (nez.). Do budoucna je kvůli zajištění dostatku vody v plánu napojení vodní nádrže i brouzdaliště na nově vybudovaný vrt.
První záměr na oživení neudržovaného místa, kde obec původně vlastnila pouze pozemek okolo nádrže, vzešel podle starosty asi před 15 lety. Obec tehdy měla zpracovanou projektovou dokumentaci k oživení lesního rybníka. Odkoupila také celou plochu od Lesů ČR. Koupaliště ale začalo ožívat až zhruba před čtyřmi lety. "Část kamenů už tam chyběla, zdi se propadaly a místo si vzala příroda. Nadšenci okolo paní Milady Dáňové přišli s nápadem lokalitu vyčistit, vzít si místo do nájmu a provozovat zde bistro. Nám se to zdálo trochu šílené, ale vyšli jsme jim vstříc," řekl starosta.
Náklady na dosavadní práce a těžkou techniku starosta vyčíslil zhruba na dva miliony korun. Obec také finančně podporuje Krušnohorský festiválek, který se na Pile konal letos podruhé a nabídl kulturní program, hudbu a řezbářské exhibice. Místo se podle místních stává oblíbenou zastávkou obyvatel z okolí, ale i turistů, kteří přijedou do Krušných hor.
Podle posouzení statika byly zídky nakloněné a nebezpečné. Obec se rozhodla, že nádrž vyčistí, vybagruje nánosy bahna a popadaných kamenů a zkusí ji napustit. "Původní utěsnění hráze ale nebylo dostatečné, takže jsme ještě nechali položit izolační fólii. V minulosti tam vedl jakýsi přivaděč vody od jezu. Teď ale bylo složitější tam vodu dostat. Nakonec jsme i nechali prorazit čtyřicetimetrový vrt a z něj by měla být v budoucnu voda v koupališti doplňována," uvedl Ondra. Podle něj tam není přivedena elektřina potřebná třeba pro čerpadlo. Až se toto podaří obci vyřešit, měla by tam vzniknout studánka a její přepad by tekl do nádrže.
Vodní plocha podle Ondry sloužila jako koupaliště už od svého vybudování, hlavně pro okolní krušnohorské osady. "Našel jsem zmínku, že koupaliště vzniklo v roce 1911, ale nepodařilo se nám to ověřit. Jeho přesné stáří tedy neznáme. Každopádně si tehdejší obyvatelé museli s jeho stavbou dát hodně práce, protože je vytvořeno z opracovaných žulových kamenů a ty byly těsněny jílem," řekl starosta.
Osada Pila mívala počátkem minulého století šest domů a kapličku. "Kolem Potůčků bylo takových osad víc. Potůčky jako spádová obec měly dohromady okolo 1800 obyvatel. Obce ale buď zanikly úplně nebo tam dnes už stojí třeba jen jeden dům. Zhruba v roce 1946 po odsunu německého obyvatelstva byla osada Pila srovnána se zemí," řekl Ondra.
Potůčky leží v Krušných horách na hranici s Německem. Obec se 420 obyvateli dělí od německého Johanngeorgenstadtu jen potok a spojuje ji s ním železnice. Zaniklá osada Pila leží asi dva kilometry od státní hranice s Německem.