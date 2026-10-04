Požár tahače omezil provoz na I/13 ve Stráži nad Ohří, jezdí se kyvadlově

Požár tahače dnes před polednem omezil dopravu na silnici I/13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky byl hořící nákladní vůz uhašen a pokračují práce na odčerpání nafty a odstranění překážky z vozovky, řekl ČTK. Doprava je v místě řízena kyvadlově, dodal krajský mluvčí policistů Jakub Kopřiva.
Na místě zasahují podle Žižky tři jednotky hasičů. Nehoda se obešla bez zranění.
Na hlavním tahu mezi Karlovými Vary a Chomutovem řídí dopravu policisté. "Objízdná trasa je stanovena přes Perštejn a Okounov. Policie ale kyvadlově s opatrností pouští řidiče místem havárie," uvedl Kopřiva.