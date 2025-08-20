Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

K požáru ve žlutické zahradní kolonii vyjížděli hasiči v úterý kolem půl jedné v noci. Svědkyně nahlásila, že vidí ve Vítězné ulici asi 300 metrů od ní plameny.
„Na místo vyjely dvě jednotky. V okamžiku příjezdu byly kotce kompletně v plamenech,“ konstatoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
„Vznik požáru je v současné době předmětem šetření ve spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle vyjádření policie jde s největší pravděpodobností o úmyslné zapálení kotců v soukromé chovné stanici.
Při požáru uhořelo pět chovných fen plemene kavkazský pastevecký pes. Kriminalisté případ řeší jako zločin týrání zvířat a přečin poškození cizí věci. Zároveň hledají možné svědky události.
Pokud někdo viděl možného pachatele, případně událost zaznamenala palubní kamera v jeho voze, může se ozvat na linku 158, případně přímo kriminalistům na číslo 606 655 417.
Pachateli v případě prokázání viny hrozí až šestileté vězení.