Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Valentýna Bílá
  15:22
O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale marně. Pracovním úrazem se už zabývají policisté.
ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly k pracovnímu úrazu před půl druhou odpoledne.

„Můžeme potvrdit, že jsme zasahovali u mimořádně závažné události, při které došlo k těžkému pracovnímu úrazu mladého muže během stavebních prací. Muž byl zavalen nakládacím strojem a utrpěl rozsáhlá poranění,“ informovala za záchrannou službu Simona Kratochvílová.

Dispečer na místo okamžitě vyslal výjezdové skupiny RZP, RV s lékařem a také inspektora provozu.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

„Po příjezdu našich záchranářů byl pacient v kritickém stavu, došlo u něho k zástavě oběhu v důsledku těžkého polytraumatu. Záchranáři okamžitě zahájili rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci,“ popsala Kratochvílová.

I přes maximální úsilí všech zasahujících se jim nepodařilo životní funkce jednadvacetiletého muže obnovit. „Po několika minutách byla resuscitace ukončena a lékařka na místě konstatovala úmrtí,“ uzavřela za záchrannou službu Kratochvílová.

Pracovním úrazem se už zabývají karlovarští policisté. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů a to ze sboru Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov a dobrovolní hasiči z Ostrova.

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Na Vsetínsku hořela hospodářská budova, škoda je přibližně 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

V Huslenkách na Vsetínsku hořela v noci na dnešek hospodářská budova. Při požáru utrpěl zranění její majitel, kterého ošetřili hasiči. Uvnitř budovy zahynulo...

18. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Lidé po projednání chystaného územního plánu Vyškova uplatnili na 300 připomínek

ilustrační snímek

Lidé po veřejném projednání návrhu územního plánu Vyškova uplatnili asi 300 připomínek. Město je nyní vyhodnocuje. Na webu Vyškova o tom informoval...

18. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.

Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil...

18. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

HMS v atletice 2026: Polská Toruň hostí světovou elitu. Jaké šance mají Češi?

Jan Štefela skáče v kvalifikaci na mistrovství světa.

Stovky elitních sportovců z celého světa míří na halové mistrovství světa v polské Toruni, které se koná od 20. do 22. března 2026. Česká výprava se zde představí s 18 atlety a ambicemi na medailové...

18. března 2026  15:02

Na skále Kozel v Chřibech zahnízdil sokol, ochránci přírody prosí o klid

ilustrační snímek

Na skále Kozel v Chřibech, která patří mezi oblíbené lezecké lokality, se uhnízdil kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Pro úspěšné vyvedení mláďat je zásadní,...

18. března 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí...

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Základna ZZS v Rokytnici v Orlických horách vznikne do konce roku

ilustrační snímek

Základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku vyprojektuje a postaví téměř za 12 milionů korun společnost STYLBAU....

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí...

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Broker Consulting výrazně posiluje v developmentu

18. března 2026  14:53

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

18. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:38

Africké muzeum v Holicích chystá k 60. výročí výstavu o své historii

ilustrační snímek

K 60. výročí vzniku Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích chystá instituce tematickou výstavu o své historii. Bude instalovaná přímo v muzejní expozici,...

18. března 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

