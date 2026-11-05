Praktici chtějí přivést mladé lékaře do venkovských ordinací, nabízí stáže

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti (SVL ČLS JEP) podporuje vzdělávání mediků stážemi u venkovských lékařů. Tříletý projekt se snaží prostřednictvím seminářů na lékařských fakultách a týdenních pobytů ve školitelských ordinacích na venkově mladým a budoucím lékařům přiblížit práci praktika mimo velká města. ČTK to řekla spoluautorka projektu a členka výboru SVL ČLS JEP Kateřina Javorská, která dnes ohlasy na projekt představila na výroční odborné konferenci Společnosti všeobecného lékařství v Karlových Varech.
"V rámci projektu Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví probíhají jednak semináře na lékařských fakultách, které nabízejí stáže pro studenty, ale i pro absolventy v přípravě k atestaci ve všeobecném praktickém lékařství. Venkovské stáže probíhají také v Karlovarském kraji, kde máme dvě školitelské ordinace, a přihlásit se zájemci mohou a přes QR kód v naší projektové kanceláři. Takže určitě všichni všechny zveme, aby ten venkov zakusili, aby zjistili, co ta práce venkovského lékaře obnáší," řekla Javorská.
Stáž není placená, stážistům je ale plně hrazeno ubytování. S venkovským lékařem stráví týden a 40 hodin práce. Každý ze školitelů získá z projetu finanční podporu 16.000 korun za každého stážistu, kterému se věnuje. V Karlovarském kraji se do programu zapojili podle Javorské zatím dva praktičtí lékaři, z Kyselky a Chyše na Karlovarsku. "Dosud u nich bylo šest stážistů, pět studentů z pátého nebo šestého ročníku a jeden lékař připravující se na atestaci," řekla Javorská.
V Česku se zatím do projektu zapojilo 35 ordinací. Školitelem se mohou stát i další praktičtí lékaři z menších měst a obcí. Týdenní stáží ve venkovské ordinaci zatím prošlo přes 150 stážistů. Téměř 600 studentů si vyslechlo 15 odborných seminářů na lékařských fakultách.
Společnost praktických lékařů projektem reaguje na fakt, že populace všeobecných lékařů pro dospělé v Česku stárne. Přes 40 procent praktiků je dnes ve věku nad 60 let. Situace je nejhorší v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. "O práci mimo velká města by za vhodných podmínek uvažovala více než polovina mladých lékařů. Je pro ně ale důležitá i podpora rodinného života, dostupné školství a kvalifikovaná práce pro jejich partnera či partnerku," uvedla Javorská. Přibližně 65 procent mladých praktiků podle ní preferuje týmovou praxi a až 80 procent by chtělo pracovat na částečný úvazek.
Projekt hospodaří s rozpočtem 25 milionů korun a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu. Začal loni v lednu a potrvá do června 2028. Záštitu nad ním převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Podporu praktickým lékařům na venkově a náboru zdravotnických pracovníků obecně dlouhodobě zajišťuje i Karlovarský kraj. "Začínáme už na našich gymnáziích, kde máme poměrně úspěšný projekt medikem na gymplu, kde se z 15 absolventů 13 dostalo na lékařskou fakultu. Další bonus, který je asi zásadní, že našim medikům platíme stipendia. To je 150.000 korun ročně s tím, že si je ale zavážeme, že přijdou pracovat do Karlovarského kraje. Pokud skončí zdárně lékařskou fakultu, dáme jim další finanční prostředky na to, aby se připravili na atestaci. Navíc ještě dostávají náborové příspěvky. No a pokud se stane lékař praktikem, tak mu ještě umožníme to, aby si koupil ordinaci nebo si ji vybavil. Tam poskytujeme částku ve výši 400.000 nebo 800.000 korun podle velikosti obce," řekl hejtman Petr Kubis (ANO).
Benefity lékařům nabízejí i města a obce v kraji, například dotací na pořízení nebo vybavení ordinace, příspěvkem na plat sestry či nabídkou bydlení. Podle Javorské je rozsah pobídek pro lékaře i studenty medicíny v Karlovarském kraji jeden z nejširších v Česku.