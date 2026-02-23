Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident

Jitka Dolanská
  11:22aktualizováno  11:22
Obec Prameny na Chebsku, donedávna nejzadluženější ves v republice, chce požádat vládu o pomoc se splácením bezúročné půjčky 29 milionů korun. Roční rozpočet obce činí tři miliony korun a z toto 800 tisíc každoročně ukrojí splátka dluhu. Pramenští tak ze svého rozpočtu stěží zajistí základní chod obce. Peníze na opravy a rozvoj nemají vůbec.
Nadějí je šance, že se podaří přesvědčit stát, aby půjčku, nebo alespoň její část, Pramenům odpustil.

„Chceme letos požádat novou vládu, aby nám s dluhem pomohla. Máme i příslib prezidenta Petra Pavla, že se ve věci chce angažovat. Za to bychom byli rádi. Splácíme sice bezúročně, ale z peněz, které nám na účtu zbydou, pokryjeme jen to nejnutnější. Kdybychom se zbavili dluhů, moc by nám to pomohlo, obec by mohla opět volně dýchat,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková (Společné Prameny).

Stát půjčil zadluženým Pramenům 34 milionů, obec po letech odblokuje účty

Podle jejích slov obec na investice, jako jsou například chodníky, komunikace či úprava zeleně, nemá peníze. „Nutně potřebujeme opravit kanalizaci. Podle posledního průzkumu je v mnohem horším stavu, než jsme si donedávna mysleli. To samé platí o čistírně odpadních vod. Ale v současnosti pro nás úvěr nepřipadá v úvahu. Na ten můžeme pomyslet, až se podaří vypořádat se s dluhy,“ popsala problémy Málková.

Prameny se dostaly do potíží, když před lety chtěly vybudovat stáčírnu minerálních vod a navázat na slavnou lázeňskou minulost obce.

Prameny prodaly zbývající pozemky, po deseti letech se obci odblokují účty

Jak říkal tehdejší starosta Václav Brenner, Prameny leží na vodě, pojďme toho využít. Obec nechala udělat vrty, zaplatila rozbory vody, nechala změřit vydatnost pramenů a protože vše tehdy vypadalo nadmíru dobře, zadala zpracování projektové dokumentace na stavbu lázeňské budovy.

Ta měla stát na místě už dříve zbourané léčebny. Jenže proces se zadrhl a obec, která si vzala úvěr a počítala, že jej bude splácet ze stáčení minerálek, se ocitla v dluzích. A ty rostly.

Když v roce 2012 do čela obce nastoupila dosavadní starostka Málková, dlužila víska, kde dnes žije kolem stovky obyvatel, přibližně 120 milionů korun. Obec přišla o většinu majetku a před tím byla i několik let bez zastupitelstva, protože o vedení zadlužených Pramenů nikdo neměl zájem. Základní správu muselo tehdy zajistit ministerstvo vnitra.

Zadlužené Prameny zažily lázeňskou slávu i několik strmých pádů

Obří dluhy a rozdílné názory na to, jak situaci řešit, měly zásadní dopad na atmosféru v obci i sousedské vztahy. Přesto se Prameny dokázaly se svými závazky poprat. Bezúročná státní půjčka obci v roce 2021 umožnila splatit všechny exekuce a odblokovat tím obecní účty.

Pomohla i veřejná sbírka, vypsaná v roce 2018, v níž se vybraly necelé tři miliony. Díky penězům dárců obec mohla opravit, zmodernizovat a rozšířit veřejné osvětlení. Za přispění dotace z ministerstva pro místní rozvoj zbourala ruinu v centru a nechala opravit povrch komunikace u rodinných domků. Vzniklo zde také nové víceúčelové hřiště.

