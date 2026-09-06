Prázdninová sezona na památkách v Karlovarském kraji byla dle správců dobrá

Prázdninovou sezonu hodnotí provozovatelé nejnavštěvovanějších turistických cílů v Karlovarském kraji jako průměrnou. Hrad Loket přilákal návštěvníky i přes pokračující rekonstrukci, park Boheminium eviduje mírný meziroční pokles zájmu návštěvníků a naopak Zámek Valeč se podle odhadů blíží rekordním návštěvnostem, zjistila ČTK. Vliv na prázdninový zájem turistů mělo podle provozovatelů i příznivé letní počasí v červenci a srpnu.
"K poslednímu srpnu prošlo branami hradu Loket 119.108 návštěvníků. Loni to bylo ke stejnému datu zhruba o deset procent lidí více. Prázdninová čísla jsou ale v meziročním srovnání velmi podobná jako v loňském roce, hrad letos navštívilo v červenci a srpnu 58.357 návštěvníků," řekla ČTK ředitelka hradu Jana Těžká. Čísla jsou podle ní stejně jako loni příjemným překvapením. "Opět jsme čekali vzhledem k pokračujícím opravám, kdy se měnila celá střecha hradu, návštěvnost nižší. Zájem je i o v prosinci otevřené Kulturní a kreativní centrum s expozicí Řemesla Loketska," dodala.
Do Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních dorazilo podle jeho spolumajitele Tomáše Slifky o letních prázdninách 42.500 lidí. Loni to za letní měsíce bylo 44.600 návštěvníků. "V celoroční návštěvnosti také zatím vnímáme propad, zhruba pět procent. Letos našimi branami zatím prošlo zhruba 89.000 lidí," řekl. Zhruba stovka modelů realistických zmenšenin českých památek je již několik let mezi třemi nejoblíbenějšími cíli turistů v Karlovarském kraji.
Nárůst návštěvnosti hlásí zámek ve správě Národního památkového ústavu ve Valči na Karlovarsku. Podle kastelána Miloše Bělohlávka se osvědčily především kastelánské prohlídky, které Valeč zařadila do nabídky. "Je to možnost poznat zámek podrobněji a dostat se také do prostor, které nejsou součástí běžných prohlídkových tras. Letos si je zatím zakoupilo 606 návštěvníků, což představuje přibližně 5,5 procenta z celkové letošní návštěvnosti zámku. Během letošních letních prázdnin navštívilo státní zámek Valeč celkem 5505 návštěvníků. Ve stejném období loňského roku jich bylo 4542, letošní návštěvnost tak byla meziročně vyšší přibližně o 21 procent," řekl ČTK kastelán. Od začátku roku do 1. září navštívilo Valeč 11.188 lidí oproti 8962 ve stejném období loni, je to téměř o 25 procent více.
Návštěvnost Karlovarského kraje turisty v posledních letech, kromě doby covidové pandemie, roste. Loni se v Karlovarském kraji ubytovalo rekordních 1,436.015 hostů, meziročně o 3,3 procenta více. Přibylo hostů z ciziny i Česka. Celkový počet přenocování stoupl o 4,4 procenta. Turisté ale nejčastěji přijíždí za lázeňskou nebo wellness péčí nebo za horskou rekreací. Na návštěvnosti památek se vyšší počet návštěvníků projevuje nepřímo. Přesto se města a kraj snaží podporovat cesty návštěvníků i mimo největší turistická centra například Karlovarskou kartou, se kterou mají návštěvníci levnější vstupy na velkou část památek a dalších turistických cílů v kraji.