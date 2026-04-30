Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

Valentýna Bílá
  12:42aktualizováno  12:42
Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo lehká zranění. Nehodou se zabývají policisté.

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou dívku. (29. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Vážná nehoda se stala krátce po jedné hodině odpoledne v ulici Kapitána Jaroše.

Podle policie sedmdesátiletý šofér řídil vozidlo značky Dacia a na přechodu pro chodce narazil do čtyřiačtyřicetileté ženy a nezletilé dívky.

„Řidič reagoval bržděním, střetu se mu ale bohužel nepodařilo zabránit,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Žena utrpěla vážná zranění, kvůli kterým byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Jednalo se o poranění zejména v oblasti pánve a dolních končetin.

„Nezletilou osobu jsme s lehčím poraněním převezli na emergency do karlovarské nemocnice,“ informovala mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová.

Po dobu vyšetřování nehody byla silnice zcela uzavřena a dopravní policisté použili na objasnění kolize 3D skener.

Dechovou zkoušku měl šofér negativní. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a dopravní nehodou se karlovarští kriminalisté nadále zabývají,“ uzavřel Bílek.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

V Karlových Varech srazil senior na přechodu pro chodce ženu a nezletilou...

Zdravotničtí záchranáři ve středu zasahovali v Karlových Varech, kde sedmdesátiletý řidič srazil na přechodu dva chodce. Ženu museli letecky s vážnými zraněními přepravit do nemocnice, dítě utrpělo...

30. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

