Přestavba Divadelního náměstí v Karlových Varech se odkládá

Karlovy Vary zrušily soutěž na projektovou dokumentaci pro úpravu části Divadelního náměstí. Město počká až na posun v přípravě parkovacího domu u Galerie umění. Rekonstrukce náměstí je součástí širšího záměru takzvaného Divadelního korza, který zahrnuje mimo jiné zklidnění dopravy a úbytek parkovacích míst. To by bez náhrady bylo problematické, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Podobu plánovaného parkovacího domu město stále řeší s Národním památkovým ústavem v Lokti. A protože by úpravou náměstí přišlo o desítky parkovacích míst, rozhodl se magistrát pozastavit přípravu jeho rekonstrukce. Do veřejné soutěže navíc přišla jediná nabídka, proto se jako nejvhodnější varianta podle Kováře jevilo zrušení tendru. Vyčleněné peníze, zhruba 25 milionů korun, zatím město přesune na jiné projekty.
Město při plánování parkovacího domu u Galerie umění na okraji lázeňského území vybralo jako nejvhodnější studii Zdeňka Fránka ze studia Fránek Architects. Jenže původní návrh během jednání s památkáři doznal značných změn. Přibyla boční "křídla" a střecha budovy byla upravena tak, aby stavba lépe navazovala na sousední galerii. Základní vzhled objektu, jehož stěny připomínají tenké pavučiny a které měly být osazeny zelení, ale zatím zůstal.
Dokud nebude mít město souhlas památkářů, nemůže pokračovat v projektové přípravě parkovacího domu, který přitom na jihu města chybí. Zejména při kulturních a společenských akcích v blízkých Císařských lázních se v okolí dá těžko najít parkovací místo a na některé akce proto jezdí i kyvadlová doprava od parkoviště KOME.