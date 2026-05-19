Přestavba křižovatky u OC Tesco v Chebu se odloží na příští rok

Přestavba křižovatky u obchodního centra Tesco v Chebu se odkládá na příští rok. Důvodem jsou komplikace při plánovaní dopravně-inženýrských opatření po dobu stavby. Zejména šlo o zajištění plynulé veřejné hromadné dopravy. Protože by se kvůli zdržení příprava samotné stavby posunula až do zimního období, město Cheb a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK) se rozhodly stavbu odložit, informovaly dnes oba subjekty na facebooku města. Křižovatka se měla změnit z kruhové na řízenou semafory.
Podle krajských silničářů bylo v závěrečné fázi přípravy potřeba dořešit, jak bude fungovat provoz zejména veřejné hromadné dopravy po dobu stavby. Tato opatření musí být součástí dokumentace pro samotnou stavbu. Tím by se posunul možný termín zahájení stavebních prací. "Pokud by stavba začala až v současně dostupném termínu, mohlo by vzhledem k plánovanému harmonogramu dojít k tomu, že by realizace zasáhla až do zimního období. Takový postup by u dopravně významné a intenzivně využívané křižovatky představoval zvýšené riziko dopadů na dopravu a každodenní život obyvatel města," uvádí se ve společné zpráva města a KSÚSKK.
Významná dopravní investice v jedné z nejvytíženějších částí města má po dokončení přispět ke zlepšení dopravního řešení v lokalitě, zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejšímu průjezdu tímto úsekem. Místostarosta Chebu Pavel Pagáč (VOK) před měsícem uvedl, že křížení ulic Pražská, Evropská a Ašská se po letech vrátí do podoby klasické průsečné křižovatky se semafory. Stane se tak součástí automaticky řízeného systému takzvané zelené vlny, které propojí všechny křižovatky od ulice 17. listopadu až po sídliště na Zlatém vrchu. Původně očekávané náklady měly být okolo 30 milionů korun, přičemž se měly rozdělit mezi město Cheb a krajské silničáře.
Podle ředitele KSÚSKK Jiřího Šlachty je okružní křižovatka už na hraně své kapacity, a tak je už potřebná její modernizace. Stavba se měla rozdělit do sedmi dílčích etap tak, aby se co nejméně omezila doprava a zůstal zachovaný průjezd křižovatkou jen s částečnými dopravními omezeními.