Přestavba ubytovny Úvalská v K. Varech na byty bude stát 126 mil. Kč bez DPH

Přestavba bývalé ubytovny v Úvalské ulici v Karlových Varech na byty bude stát 126 milionů korun bez DPH. Jedna z největších investic lázeňského města do bytové oblasti za poslední léta by měla trvat zhruba do konce příštího roku. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).
"Přihlásilo se nám asi šest nebo sedm firem. Vyhrála firma Metrostav za částku 126 milionů bez daně, je tedy asi 30 milionů pod směrným rozpočtem, nicméně k tomu ještě přibydou další náklady na dozory a na BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Měli bychom zahájit v květnu a do 18 měsíců by mělo být připraveno 63 bytů," uvedl Kovář.
Město na stavbu získalo dotaci a úvěr ze Státního fondu podpory investic, který má svá pravidla i pro následné přidělování nájemních bytů, proto nyní vedení města musí doladit jejich přesné znění pro Karlovy Vary. Podle Kováře by pravidla měla platit i pro přidělování bytů v dalších dvou objektech, které město přeměňuje nebo začne přestavovat na byty. Definitivní znění podmínek pro přidělování bytů by měli zastupitelé schvalovat v červnu.
Karlovy Vary v poslední době připravily tři projekty, které zahrnují přestavbu nevyužívaného objektu a dvou bývalých ubytoven na byty. V současnosti se dokončuje přestavba vily v Komenského ulici, začne přestavba ubytovny v Úvalské a dokončují se práce na projektu přestavby ubytovny Drahomíra, která je rozsahem největším bytovým projektem města.
Karlovy Vary prodaly v 90. letech většinu svého bytového fondu nájemníkům. Ve městě ale chybí dostupné nájemní bydlení. Tři projekty, které město připravilo, poskytnou přes 150 nových bytů. Další byty by v příštích letech měly vzniknout podle plánů města v Krokově ulici, kde se počítá s družstevní výstavbou.