Oddlužené Prameny se po deseti letech chystají na návštěvu hlavy státu

Jitka Dolanská, Petr Kozohorský
  11:12aktualizováno  11:12
Prezident Petr Pavel má namířeno do Karlovarského kraje. Jedním z míst, která navštíví, jsou Prameny. Malá víska na Mariánskolázeňsku, která se donedávna prala s obřím dluhem kvůli nezdařenému plánu na stavbu sanatoria a stáčírny minerálních vod, se na návštěvu hlavy státu pilně připravuje
Petr Pavel při loňské návštěvě Karlovarského kraje.

Petr Pavel při loňské návštěvě Karlovarského kraje. | foto: Martin Stolař, MAFRA

7 fotografií

Tím víc, že je to právě deset let, co do Pramenů zavítal na návštěvu předchozí prezident Miloš Zeman.

„Bude to diskuze s vedením obce. A já předpokládám, že řeč přijde i na dluhy a to, jak složitá byla cesta k oddlužení, aby Prameny mohly zase normálně fungovat. Myslím, že právě tohle je důvod, proč si vybral k návštěvě právě Prameny. Ale uvidíme, co všechno bude pana prezidenta zajímat,“ uvedla starostka obce Michala Málková.

A stejně jako další místa, kam se prezident chystá, pro něj i Prameny chystají překvapení. „Dárek samozřejmě máme, ale nic vám o něm neřeknu. Nechceme, aby to věděl dopředu, má to být překvapení. Snad jen prozradím, že se týká obce. Je to něco, co je s ní spjaté. Blíž nic říkat nebudu, protože pak by bylo hned jasné, co asi tak mám na mysli,“ řekla se smíchem starostka.

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Doplnila, že dárek samozřejmě dostane i Eva Pavlová, která bude prezidenta doprovázet. Ani v tomto případě nebyla starostka sdílnější. „Také tady půjde o dárek, který je přímo z obce. A ne, láhev minerální vody to opravdu není. Tu si může prezident nabrat sám, pokud se k našim pramenům vypraví,“ odpověděla na přímý dotaz Málková s tím, že v obci už řeší i občerstvení. Prezidentskému páru nabídnou mimo jiné pramenské koláčky od zdejší vyhlášené cukrářky.

Prezident Petr Pavel přijel v pondělí na oficiální návštěvu Karlovarského kraje. (24. června 2024)
Prezident Petr Pavel přijel v pondělí na oficiální návštěvu Karlovarského kraje. (24. června 2024)
Nově zvolený prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Karlovarského kraje. (16. února 2023)
Nově zvolený prezident Petr Pavel pokračuje druhým dnem v návštěvě Karlovarského kraje. (16. února 2023)
7 fotografií

S návštěvami z nejvyšších politických kruhů už mají v Pramenech zkušenosti. Podle starostky je to přesně deset let, co do obce zavítal Miloš Zeman. „Ten tehdy pozval novináře dovnitř, přímo do naší zasedací místnosti, kde se běžně schází naše zastupitelstvo. Uvidíme, jak to bude s prezidentem Pavlem, zda to bude možné s ohledem na bezpečnost. Jinak na státní návštěvy už jsme tady zvyklí. Měli jsme tu výjezdní zasedání Poslanecké sněmovny, dveře si tu podávali hejtmani kraje, jezdí sem europoslanci. Prameny jsou zkrátka v kurzu. I když ta popularita byla donedávna spíš v negativním slova smyslu. Lepší by bylo, kdyby se o nás psalo v pozitivnějším duchu,“ doplnila.

Dárky i pestrý program

Karlovarský kraj navštíví Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva Pavlová v pondělí 10. a v úterý 11. listopadu. Návštěvu zahájí prezidentský pár v Karlových Varech, kde se setká se zastupiteli města i Karlovarského kraje a poobědvá s vedením kraje.

Odpoledne pak navštíví karlovarskou sklárnu Moser, odkud hlava státu určitě neodjede s prázdnou. „Dárek pro Petra Pavla chystáme,“ potvrdila mluvčí sklárny Barbora Vondalová. Co přesně prezident dostane, ovšem zatím nechtěla specifikovat. „Bude to ale krásné,“ naznačila pouze. Na Chebsku se vydá prezident Pavel do Pramenů a pondělní cestu zakončí ve Františkových Lázních, kde se rovněž setká s vedením města, ale také s občany.

Prezident Zeman v březnu popáté navštíví Karlovarský kraj

V úterý se Pavel vypraví do přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. Pak odjede do Sokolova, kde bude debatovat se studenty středních škol a následně s řediteli vybraných středních škol Karlovarského kraje poobědvá.

Dvoudenní návštěvu zakončí ve Světě záchranářů v Karlových Varech, který navštíví za plného provozu. Zařízení v areálu vedle Mattoni Arény připravuje zejména děti na všemožná rizika, jež s sebou přináší každodenní život. „Prezident nahlédne pod pokličku naší každodenní práce,“ dodal Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

15. února 2023

