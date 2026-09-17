Prezident Pavel navštíví Karlovarský kraj, vystoupí i na konferenci samospráv

Prezident Petr Pavel druhým pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Hlava státu mimo jiné vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv ČR v Karlových Varech. Ve středu byl prezidentský pár v Ústeckém kraji. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních.
Dnešní program začne Pavel v porcelánce Thun, pak se přesune na konferenci místních samospráv a závěr návštěvy bude v Bečově, kde se podívá na slavný relikviář svatého Maura a prohlédne si botanickou zahradu.
Všechny zastávky podle prezidenta ukazují na to, že oba kraje jsou místem příležitostí, kde žije mnoho šikovných lidí, perspektivních firem a dobrých nápadů, které mají potenciál udělat z krajů opravdu dobré místo pro život.
Prezident Pavel jezdí do regionů pravidelně. Naposledy byl na Prostějovsku, kde v obci Konice zahájil nový školní rok. V Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském kraji loni v listopadu.